Şampiyon Busenaz’ın ailesi konuştu: Kızımla gurur duyuyorum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde Çinli Hong Gu'u yenerek Olimpiyat Şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli'nin ailesi SABAH'a konuştu.Anne Songül Sürmeneli, "Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Sevgili kızım bizlere ve Türk halkına büyük bir gurur yaşattı. Buradan sayın Cumhurbaşkanıma,sayın bakanıma ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.Busenaz Sürmeneli'nin ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli ise, Busenin çocukluk hayali en sonunda gerçekleşti.Onunla guru duyuyoruz" dedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, seri başı olarak katıldığı organizasyonda ilk turu bay geçti. Son 16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı, çeyrek finalde ise Ukraynalı Anna Lysenko'yu net bir skorla yendi. Yarı final müsabakasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i mağlup etmeyi başaran Sürmeneli, finalde ise Çinli Hong Gu'u geçerek altın madalya kazanarak, olimpiyat şampiyonu olmayı başardı. Busenaz Sürmeneli'nin başarısını Trabzon'da yaşayan ailesi gözyaşlarıyla kutladı. Sürmeneli'nin ailesi yaşadıkları mutluluğu SABAH'a anlattı

KIZIMLA GURUR DUYUYORUM

Anne Songül Sürmeneli, uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Sevgili kızım bunu başardı .Bizlere ve Türk halkına büyük bir gurur yaşattı. Onunla gurur duyuyoruz. Artık olimpik anne olarak ,Trabzonspor'umuzun sporcusu ve Trabzon'umuzun gururu olaraktan, burdan herkese Türk halkına selam ediyorum. Dualarını eksik etmediler.Ben uyumadım, onlarda uyumadı. Onu heyecanla evine buraya bekliyoruz. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanıma ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dualarımız sabaha kadar durmadı.Anne olarak büyük heyecan yaşadım. Guruluyum, huzurluyum. Sabaha kadar uyumadık.Maç başladığında çocuğumun her attığı yumrukta yüreğim güm güm güm attı.Finali de alacaktı biliyordum. Çünkü çok çalıştı ve bizlere de kazanacağım demişti.Tebrik ediyorum kızım,sağol varol. Maçtan sonra bizi görüntülü aradı.Onu karşımda gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Busenaz bana "başardım anne, dedemin sözünü tuutum dedi. Onu yetiştiren,büyüten,ahlakını ve üslubunu veren rahmetli dedesine armağan etti.Disiplinli,ahlaklı sporcu olarak inşallah yansıtmıştır. Arkasında olan Cahit hocama,destek veren herkese teşekkür ediyorum. Busenaz kızım,dik ve dürüst durduğun için sana çok teşekkür ediyorum.Hedefi olan tekrar olimpiyata göndereceğiz,dedi

TARİHE YAZILMAK İSTİYORUM DİYORDU

Busenaz Sürmeneli'nin ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli ise, çok heyecanlıyım. Kalbim güm güm atıyor. Busenin çocukluk hayali en sonunda gerçekleşti.13 yıldır bunun için savaşıyordu,hazırlanıyordu. Busenaz da imkansız diye bir kavram yoktu.Buse kafasına koyduğunu yapıyordu. Bu gururu kelimelere dökemiyorum.Buse bana hep "tarihe yazılmak istiyorum"derdi.Şimdi o değini de yaptı ve tarihe altın harflerle yazılacak. Ülkemize çok güzel bir duygu yaşattığı için Busenaz'a, Cahit hocama ve destek veren tüm Türk halkına teşekkür ediyorum.

BUSE İÇİN İMKANSIZ BİR ŞEY YOKTUR

Busenaz'ın yıllardır boksta partneri olan Bilge Kağan Kanlı ise, Olimpiyat ringlerinde Türk bayrağımızı en üstlere göndere çektirdi ve bizlere çok büyük guru yaşattı.Ona çok teşekkür ediyoruz.Biz Buse ile hem abla,hem kardeş,hem abi herşeyden önce arkadaş bir samimiyetimiz var.Onunla birlikte ekipçe büyüdük.Antrenmanlarda çalışırken çok yoğun tempoda çalıştık.Buse sınırlarını bayağı aşmıştı.Buse için imkansız bir şey yoktu.O kadar özverili çalıştı ki,hayali olan olimpiyat şampiyonluğunu azmiyle kazandı.Onunla gurur duyuyoruz,dedi

RAHMETLİ DEDEME VERDİĞİM SÖZÜMÜ TUTTUM

2020 Tokyo Olimpiyatlarında 69 kiloda Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulundu. Busenaz, "Ağlamak istemiyordum ama boğazım düğüm düğüm oldu. Çok duygulandık. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve Kulübüm Trabzonspor'a, buraya gelmemde emekleri olanlara teşekkür ediyorum. Rahmetli dedeme bir sözüm vardı. Ben göremem ama sen git kazan demişti. Sözümü tuttum. İnşallah bir iki olimpiyat daha görmek ve adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. İnşallah daha güzelleri olacak. Ülkeme daha çok madalya getirmek istiyorum. Bu madalya ülkemde yangınlarla mücadele edenleri, zarar görenleri ve yakınlarını kaybedenleri bir an tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana" dedi.