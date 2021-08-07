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Giriş Tarihi: 7.8.2021 14:09 Son Güncelleme: 7.8.2021 14:48

Son dakika: Süleyman Karadeniz bronz madalyayı kaçırdı!

Son dakika: Süleyman Karadeniz bronz madalyayı kaçırdı!

Son dakika... Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, serbest 97 kilogram yarı finalinde ABD'li Kyle Snyder'e 5-0 mağlup olmuştu. Karadeniz, bronz madalya için İtalyan güreşçi Abraham De Jesus Conyedo Ruano ile karşı karşıya geldi. Karadeniz, rakibine 6-2 yenilerek bronz madalyayı kaçırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte yarı finalde ABD'li rakibine yenilen Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesine çıktı. Karadeniz'in rakibi İtalyan güreşçi Abraham De Jesus Conyedo Ruano'ydu. Süleyman Karadeniz, zorlu mücadeleyi 6-2 kaybetti ve bronz madalyayı kaçırdı.

Süleyman Karadeniz, Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 97 kilo bronz madalya mücadelesinde İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Son dakika içinde rakibinin üst üste sayı almasına engel olamayan Süleyman Karadeniz karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu. Süleyman Karadeniz, Tokyo 2020'yi beşinci olarak tamamladı.

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Son dakika: Süleyman Karadeniz bronz madalyayı kaçırdı!
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