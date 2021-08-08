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Giriş Tarihi: 8.8.2021 17:15

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi

AA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Türk bayrağını kapanış töreninde olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı.

Olimpiyat Stadı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende tüm ülkelerin bayrakları sporcuları tarafından saha ortasına getirildi. Türk bayrağını oyunlarda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı.

Daha sonra, müsabakaları bittikten sonra Tokyo'dan ayrılmayan sporcular sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı. Japon şarkıcı Milet'in minik bir konser verdiği tören, müzik, dans, sahne ve havai fişek gösterileriyle devam etti.

Tokyo'da görev yapan gönüllülere de plaket takdim edildi.

BAYRAK FRANSA'YA TESLİM EDİLDİ

Olimpiyat bayrağı oyunlar 2024'te Paris'te düzenleneceği için Fransa'ya teslim edildi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike olimpiyat bayrağını Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'e verdi. Bach ise bayrağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo'ya devretti.

Devir töreninden sonra Fransa'nın milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı.

IOC Başkanı Thomas Bach, her kıtadan madalya alan sporcularla birlikte kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Bach, sporun birleştirici gücüyle mücadele eden sporcuları tebrik ederek, "Pandeminin başlangıcından bu yana ilk defa bütün dünya bir araya geldi. Spor yine bunun merkezindeydi. Dünyanın her yerindeki milyarlarca insanın gözü buradaydı. Tokyo 2020 barışın oyunları oldu. Japon halkı, başardığınızla sonsuz gurur duyabilirsiniz. Bütün sporcular adına şunu söylüyorum, teşekkürler Tokyo, teşekkürler Japonya." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat kapanış töreni, olimpiyat ateşinin söndürülmesiyle sona erdi. Ateş, 3 yıl boyunca 2024 Paris oyunlarına kadar yanmayacak.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi
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