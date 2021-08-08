Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Türkiye, boks tarihinin ilk olimpiyat altınını Busenaz Sürmeneli'nin demir yumruklarıyla aldı. 69 kiloda mücadele eden ve finale kadar rakiplerine sayı vermeden gelen 23 yaşındaki milli boksör, Çinli Hong Gu'yu yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Kürsünün ilk basamağına çıkıp, tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı dinleten Busenaz gözyaşlarına hakim olamadı. Onunla birlikte Türkiye de gurur ve sevinçten ağladı
Türkiye dün Tokyo'dan gelen madalya haberleriyle mutlu bir güne uyandı… Saatlerin alarmı, hersonuçta tarih olacak 'Busenaz'lariçin kuruldu. Çakıroğlu'nun gümüşünden sonra Sürmeneli ringe çıktığında dudaklara Özlem Tekin'in sesinden, "Dağları deldimtek başıma, çölleri aştım birtek ben, erleri yendim kız başıma,sende yıkılmam..." şarkısı yapıştı. Çünkü genç sporcu, finale gelene kadar 2'nci turda PolonyalıKarolina Koszewska,çeyrek finalde UkraynalıAnna Lysenko, yarı finalde iseHindistanlı Lovlina Borgohain'i5-0'la geçip hiç raunt kaybetmemişti. Çinli Hong Gu karşısında ilk raundu kaybeden Trabzonlu Busenaz, 'Umudumuzun bittiğiyerde inadımız başlar' sözünü devreye soktu.
SEN ÇÖLÜME YAĞMUR OLDUN!
İkinci raundun son 15 saniyesinde rakibine üst üste isabetli yumruklar atıp, bu sayede 5 hakemden de 10'arpuan alarak son raunda üstün giren Busenaz, bu bölümde de üstünlüğünü koruyup maçı kazandı. Böylece sadece kadınlardadeğil boks tarihimizdekiilk altın olimpiyat madalyasınınsahibi oldu. Türkiye'nin en kötü günlerinde gelen tüm madalyalar için teşekkürümüz sana da Müslüm Gürses şarkısıyla: "Sençölüme yağmur oldun, sen gecemegündüz oldun."
HOCASININ ELİNİ ÖPTÜ
Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 'Ben göremem ama senaltın madalyayı al' diyen rahmetli dedesini unutmayan Busenaz kameralara "Dede sana da sözvermiştim, sözümü tuttum" diye bağırıp, ardından salonu selamladı. Sonra da başarıda büyük pay sahibi olan hocası Cahit Süme'nin elini öptü. Eski bir boksör olan ve1996 Olimpiyat Oyunları'na katılanSüme, sporcu olarak yaşayamadığımutluluğu antrenör olarak gerçekleştirirken gözyaşlarını tutamadı.
17 YIL SONRA ILK
TÜRK boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazanırken, Busenaz Sürmeneli, Türk sporunu temsil eden kadınlar adına 17 yıl sonra altın hasretini de bitirdi. Türkiye, 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la altın sevinci yaşamıştı. 2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in ise madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.
26 MAYIS'TA DOĞAN ÇİÇEKLER
Türk boks tarihinin yüz akı Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısının şifresi belki de doğdukları günde gizli. İki boksörümüz de 26 Mayıs Trabzon doğumlu… Sürmeneli 1998, Çakıroğlu 1996'da dünyaya geldi. İkisi de ilk kez olimpiyatta mücadele verdi ve madalyayı taktı.
'BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN'
BUSENAZ Sürmeneli 13 yıllık boks kariyerine 23 yaşında olimpiyat şampiyonluğu eklerken duygularını, "Sabah, akşam, gece, gündüz demeden, sakatlanarak, yaralanarak, ring kenarında uyuyakalacak kadar yorgun düşerek geçirdiğim günler birikmiş birikmiş de avuçlarımdaki bu madalyanın içine sığıvermiş gibi. Bu genç yaşımda bu zafer nasip oldu. Önümüzde uzun bir yol görünüyor. Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz. Daha büyük mutluluklar, daha büyük gururlar ve rekorlar için yola devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin" diyerek dile getirdi.na hakim olamadı. Onunla birlikte Türkiye de gurur ve sevinçten ağladı