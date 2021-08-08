Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Adını tarihe altın harflerle yazdırdı
Giriş Tarihi: 8.8.2021

Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

YASEMİN YILDIRIM
Adını tarihe altın harflerle yazdırdı

Türkiye, boks tarihinin ilk olimpiyat altınını Busenaz Sürmeneli'nin demir yumruklarıyla aldı. 69 kiloda mücadele eden ve finale kadar rakiplerine sayı vermeden gelen 23 yaşındaki milli boksör, Çinli Hong Gu'yu yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Kürsünün ilk basamağına çıkıp, tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı dinleten Busenaz gözyaşlarına hakim olamadı. Onunla birlikte Türkiye de gurur ve sevinçten ağladı

Türkiye dün Tokyo'dan gelen madalya haberleriyle mutlu bir güne uyandı… Saatlerin alarmı, her sonuçta tarih olacak 'Busenaz'lar için kuruldu. Çakıroğlu'nun gümüşünden sonra Sürmeneli ringe çıktığında dudaklara Özlem Tekin'in sesinden, "Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım bir tek ben, erleri yendim kız başıma, sende yıkılmam..." şarkısı yapıştı. Çünkü genç sporcu, finale gelene kadar 2'nci turda Polonyalı Karolina Koszewska, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko, yarı finalde ise Hindistanlı Lovlina Borgohain'i 5-0'la geçip hiç raunt kaybetmemişti. Çinli Hong Gu karşısında ilk raundu kaybeden Trabzonlu Busenaz, 'Umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar' sözünü devreye soktu.

SEN ÇÖLÜME YAĞMUR OLDUN!
İkinci raundun son 15 saniyesinde rakibine üst üste isabetli yumruklar atıp, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün giren Busenaz, bu bölümde de üstünlüğünü koruyup maçı kazandı. Böylece sadece kadınlarda değil boks tarihimizdeki ilk altın olimpiyat madalyasının sahibi oldu. Türkiye'nin en kötü günlerinde gelen tüm madalyalar için teşekkürümüz sana da Müslüm Gürses şarkısıyla: "Sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun."

HOCASININ ELİNİ ÖPTÜ
Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 'Ben göremem ama sen altın madalyayı al' diyen rahmetli dedesini unutmayan Busenaz kameralara "Dede sana da söz vermiştim, sözümü tuttum" diye bağırıp, ardından salonu selamladı. Sonra da başarıda büyük pay sahibi olan hocası Cahit Süme'nin elini öptü. Eski bir boksör olan ve 1996 Olimpiyat Oyunları'na katılan Süme, sporcu olarak yaşayamadığı mutluluğu antrenör olarak gerçekleştirirken gözyaşlarını tutamadı.

17 YIL SONRA ILK
TÜRK boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazanırken, Busenaz Sürmeneli, Türk sporunu temsil eden kadınlar adına 17 yıl sonra altın hasretini de bitirdi. Türkiye, 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la altın sevinci yaşamıştı. 2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in ise madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

26 MAYIS'TA DOĞAN ÇİÇEKLER
Türk boks tarihinin yüz akı Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısının şifresi belki de doğdukları günde gizli. İki boksörümüz de 26 Mayıs Trabzon doğumlu… Sürmeneli 1998, Çakıroğlu 1996'da dünyaya geldi. İkisi de ilk kez olimpiyatta mücadele verdi ve madalyayı taktı.

'BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN'
BUSENAZ Sürmeneli 13 yıllık boks kariyerine 23 yaşında olimpiyat şampiyonluğu eklerken duygularını, "Sabah, akşam, gece, gündüz demeden, sakatlanarak, yaralanarak, ring kenarında uyuyakalacak kadar yorgun düşerek geçirdiğim günler birikmiş birikmiş de avuçlarımdaki bu madalyanın içine sığıvermiş gibi. Bu genç yaşımda bu zafer nasip oldu. Önümüzde uzun bir yol görünüyor. Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz. Daha büyük mutluluklar, daha büyük gururlar ve rekorlar için yola devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin" diyerek dile getirdi.na hakim olamadı. Onunla birlikte Türkiye de gurur ve sevinçten ağladı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe Çin'den bir transfer daha yapıyor! Vitor Pereira Süper Lig'in eski yıldızını istedi...
Kibariye'nin sahnede eteği uçuştu… 60 yaşındaki şarkıcının eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 8 Ağustos 2021 MasterChef’te 6. önlüğü kim aldı? Kritik final turunda o isim
Oyuncu Mehmet Günsür ailesiyle tekne tatilinde... Mehmet Günsür'ün mayo tercihi bir kez daha gündem oldu!
Son dakika | Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer Şükrü Sözen'in villası!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 32 ilde etkili olacak... Kuvvetli sağanak geliyor
Bakan Koca: Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı
Balıkesir'deki facianın detayları ortaya çıkıyor! Kaza yapan otobüsün hızı ve yoldaki fren izi dikkat çekti
Son dakika: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içerisinde veda ediyor! 'Gideceğim takım...'
Altın fiyatları sert düşüş gösterdi! Altın için kafa karıştıran açıklamalar geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Adını tarihe altın harflerle yazdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA