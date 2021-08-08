Gururumuzsun Buse Naz

Tokyo’da milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kilo finalinde Bulgar Krasteva’ya yenilerek gümüş madalyada kaldı ve kadınlar bokstaki ilk olimpiyat madalyamızın sahibi oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibine kaybetti. Milli sporcu böylelikle gümüş madalyanın sahibi oldu. Kokugikan Arena'daki tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaşan milli boksör, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediğioyunu ringe yansıtamayanBuse Naz, sadece bir hakemdentam puan alabildi. Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve 25 yaşındaki boksörümüz olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı. Avrupaşampiyonluğu, dünya ikinciliğibulunan Buse Naz, olimpiyatgümüş madalyasını dabaşarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
ÇAKIROĞLU: RENGİALTIN OLMALIYDI
BUSE Naz Çakıroğlu, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi. Kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum ama bir o kadar dahüzünlüyüm. Madalyanın rengininaltın olmasını çok isterdim.Birkaç gündür Türkiyeolarak zor günler geçiriyoruz.Ona rağmen Türkiye'den çokdestek mesajı alıyorum. O yüzdençok gururlu ve mutluyuz.Söylenecek bir şey yok" dedi.
NENE HATUN GIBI, SABIHA GÖKÇEN GIBI…
BUSE Naz, elde ettiği bu başarının ardından sosyal medya hesabından hislerini şu ifadelerle paylaştı: "Direniştebir kadın NeneHatun gibi, ilkkadın doktorSafiye Ali gibi, ilkkadın savaş pilotuSabiha Gökçengibi, ilk kadınBakan TürkanAkyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo'da bir tarih yazıyor, ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum."
UĞUR AKTAŞ'TANBRONZ MADALYA
KARATEDE erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı. Yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaşan ve müsabakaya iyi başlayan 25yaşındaki milli sporcu, ilksaniyelerde yukodan aldığıpuanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibineshensu avantajıyla mağlupolarak final şansını kaçırdı. Uğur'un bronz madalya aldığı sıklette İranlı Sajad Ganjzadeh altın, Suudi Arabistan'dan Tareg Hamedi gümüş madalya kazandı. Diğer bronz madalya ise Japon Ryutaro Araga'ya gitti.
MİLLİ ATLET YASEMİN 10 BİNMETREDE 11. SIRADA KALDI
ATLETIZMDE kadınlar 10 bin metre finalinde milli sporcu Yasemin Can, istediğini alamadı. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 29 atlet yarıştı ve finiş çizgisini 24 sporcu gördü. Yasemin Can, 31.10.05'likderecesiyle yarışı 11. sıradabitirdi. Altın madalyayı ise Hollandalı Sifan Hassan 29.55.32'lik zamanıyla elde etti. Hassan, Tokyo 2020'de 3. madalyasını elde etti. 5000 metrede de altın madalyaalan Hollandalı sporcu, 1500metrede ise bronz madalyakazandı. Kadınlar 10 bin metre finalinde gümüş madalyayı Bahreyn'den Kalkidan Gezahegne 29.56.18, bronz madalyayı ise Etiyopya'dan Letesenbet Gidey 30.01.72'lik zamanıyla aldı.
SÜLEYMAN KARADENİZÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAÇIRDI
GÜREŞTE erkekler serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibi Abraham de Jesus Conyedo Ruano'ya yenilerek oyunları beşinci tamamladı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Son dakika içinderakibinin üst üste sayı almasına engel olamayanKaradeniz, karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu. Karatede kumite +61 kilo maçında ise Meltem Hocaoğlu Akyol, eleme grubundan çıkamayarak olimpiyatlara veda etti.