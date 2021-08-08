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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Gururumuzsun Buse Naz

Gururumuzsun Buse Naz

Tokyo’da milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kilo finalinde Bulgar Krasteva’ya yenilerek gümüş madalyada kaldı ve kadınlar bokstaki ilk olimpiyat madalyamızın sahibi oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibine kaybetti. Milli sporcu böylelikle gümüş madalyanın sahibi oldu. Kokugikan Arena'daki tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaşan milli boksör, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi. Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve 25 yaşındaki boksörümüz olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı. Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

ÇAKIROĞLU: RENGİ ALTIN OLMALIYDI
BUSE Naz Çakıroğlu, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi. Kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim. Birkaç gündür Türkiye olarak zor günler geçiriyoruz. Ona rağmen Türkiye'den çok destek mesajı alıyorum. O yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Söylenecek bir şey yok" dedi.

NENE HATUN GIBI, SABIHA GÖKÇEN GIBI…
BUSE Naz, elde ettiği bu başarının ardından sosyal medya hesabından hislerini şu ifadelerle paylaştı: "Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, ilk kadın Bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo'da bir tarih yazıyor, ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum."

UĞUR AKTAŞ'TAN BRONZ MADALYA
KARATEDE erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı. Yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaşan ve müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerde yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı. Uğur'un bronz madalya aldığı sıklette İranlı Sajad Ganjzadeh altın, Suudi Arabistan'dan Tareg Hamedi gümüş madalya kazandı. Diğer bronz madalya ise Japon Ryutaro Araga'ya gitti.

MİLLİ ATLET YASEMİN 10 BİN METREDE 11. SIRADA KALDI
ATLETIZMDE kadınlar 10 bin metre finalinde milli sporcu Yasemin Can, istediğini alamadı. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 29 atlet yarıştı ve finiş çizgisini 24 sporcu gördü. Yasemin Can, 31.10.05'lik derecesiyle yarışı 11. sırada bitirdi. Altın madalyayı ise Hollandalı Sifan Hassan 29.55.32'lik zamanıyla elde etti. Hassan, Tokyo 2020'de 3. madalyasını elde etti. 5000 metrede de altın madalya alan Hollandalı sporcu, 1500 metrede ise bronz madalya kazandı. Kadınlar 10 bin metre finalinde gümüş madalyayı Bahreyn'den Kalkidan Gezahegne 29.56.18, bronz madalyayı ise Etiyopya'dan Letesenbet Gidey 30.01.72'lik zamanıyla aldı.

SÜLEYMAN KARADENİZ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAÇIRDI
GÜREŞTE erkekler serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibi Abraham de Jesus Conyedo Ruano'ya yenilerek oyunları beşinci tamamladı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Son dakika içinde rakibinin üst üste sayı almasına engel olamayan Karadeniz, karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu. Karatede kumite +61 kilo maçında ise Meltem Hocaoğlu Akyol, eleme grubundan çıkamayarak olimpiyatlara veda etti.

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Gururumuzsun Buse Naz
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