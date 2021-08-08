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Giriş Tarihi: 8.8.2021

‘Madalyam size armağan’

‘Madalyam size armağan’
BUSENAZ Sürmeneli'yi tarihi başarısının ardından arayan ilk isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Busenaz'a ulaşan Erdoğan, "Ben de gözleri yaşlı olarak son anları izledim. Seni tebrik ediyorum. Hele hele verdiğin sözü yerine getirmen sebebiyle gerçekten çok duygulandım. Milletçe duyguluyuz. Çakıroğlu gümüşü kaptı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Sizleri şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi.



ALNIMIZIN AKIYLA...
Altın kız, 2013 senesinde Sultanbeyli Mitingi'nde Erdoğan'a madalya sözü verdiğini hatırlatıp, "Dünya şampiyonu olduktan sonra yanınıza gelmiş ve demiştim ki olimpiyat madalyası için söz veriyorum, alınca size hediye edeceğim. Buradan sözümü tutmuş olayım. Bu madalyamı size armağan ediyorum ve sözümü de tutmuş bir şekilde ülkeme dönüyorum. Alnımızın akıyla buradan ayrılıyoruz. Türk milletinin gücünü herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha güzel olimpiyatlar görür ve altın madalyalarımızı artırırız" diye konuştu. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Yaşın zaten ileriki olimpiyatlara da müsait. İnşallah yeni altınları da alır gelirsin. Seni Külliye'de ya da İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ağırlamak isterim" yanıtını verdi.

EMİNE ERDOĞAN DA KIZLARIMIZI KUTLADI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu sosyal medya hesabından şu cümleler ile tebrik etti: "Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcular bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum." Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TFF, Süper Lig kulüpleri ve sporcular da madalyalı kızlarımıza kutlama mesajı yağdı.

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