‘Madalyam size armağan’

BUSENAZ Sürmeneli'yi tarihi başarısının ardından arayanilk isim Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Busenaz'a ulaşan Erdoğan, "Bende gözleri yaşlı olarak son anlarıizledim. Seni tebrik ediyorum.Hele hele verdiğin sözü yerinegetirmen sebebiyle gerçekten çokduygulandım. Milletçe duyguluyuz.Çakıroğlu gümüşü kaptı,Sürmeneli olarak sen de altınıkaptın. Böylece puanlarımızı dayükseltmiş oldunuz. Sizleri şahsım,ailem ve milletim adına tebrikediyorum, kutluyorum" dedi.
ALNIMIZIN AKIYLA...
Altın kız, 2013 senesinde Sultanbeyli Mitingi'nde Erdoğan'a madalya sözü verdiğini hatırlatıp, "Dünya şampiyonu olduktansonra yanınıza gelmiş vedemiştim ki olimpiyat madalyasıiçin söz veriyorum,alıncasize hediye edeceğim. Buradansözümü tutmuş olayım. Bumadalyamı size armağan ediyorumve sözümü de tutmuş bir şekildeülkeme dönüyorum. Alnımızınakıyla buradan ayrılıyoruz.Türk milletinin gücünü herkesegösterdiğimizi düşünüyorum.İnşallah daha güzel olimpiyatlargörür ve altın madalyalarımızıartırırız" diye konuştu. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Yaşın zaten ileriki olimpiyatlarada müsait. İnşallah yeni altınlarıda alır gelirsin. Seni Külliye'deya da İstanbul'da VahdettinKöşkü'nde ağırlamakisterim" yanıtını verdi.
EMİNE ERDOĞAN DA KIZLARIMIZI KUTLADI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu sosyal medya hesabından şu cümleler ile tebrik etti: "Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcular bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum." Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TFF, Süper Lig kulüpleri ve sporcular da madalyalı kızlarımıza kutlama mesajı yağdı.