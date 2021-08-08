Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:14

Tokyo 2020 Voleybol Kadınlar şampiyonu kim, hangi ülke oldu? ABD – Brezilya Voleybol Final maçını kim kazandı?

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın 16. ve son gününde kadınlar voleybolunda kazanan ülke belli oldu. ABD ile Brezilya arasında oynanan maçın ilk 2 seti adeta nefesleri kesti. Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde G. Kore'ye elendiği organizasyonda kazanan ülke ise netlik kazandı. Peki, Tokyo 2020 Voleybol Kadınlar Şampiyonu kim, hangi ülke oldu? İşte, ABD - Brezilya Voleybol final maçı kazananı ve şampiyon olan takım!

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın sonuna gelindi. Organizasyonun 16. ve son gününde, Voleybol Kadınlar finali oynandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Brezilya arasındaki final maçının ilk 2 seti nefesleri kesti. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları voleybol kadınlar şampiyonu kim, hangi ülke oldu? İşte, Kadınlar voleybolu şampiyonu olan ülke...