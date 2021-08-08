Tokyo 2020 Voleybol Kadınlar şampiyonu kim, hangi ülke oldu? ABD – Brezilya Voleybol Final maçını kim kazandı?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın sonuna gelindi. Organizasyonun 16. ve son gününde, Voleybol Kadınlar finali oynandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Brezilya arasındaki final maçının ilk 2 seti nefesleri kesti. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları voleybol kadınlar şampiyonu kim, hangi ülke oldu? İşte, Kadınlar voleybolu şampiyonu olan ülke...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı.
ABD, Ariake Arena'da oynanan final karşılaşmasında Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Olimpiyat oyunlarında daha önce 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan ABD, kadın voleybolunda tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.
Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Brezilya ise gümüş madalya elde etti.