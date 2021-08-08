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Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:03 Son Güncelleme: 8.8.2021 09:47

Tokyo Olimpiyatları'nda voleybolda şampiyon ABD!

Tokyo Olimpiyatları’nda voleybolda şampiyon ABD!

Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar voleybolda ABD, finalde Brezilya'yı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı. ABD, Ariake Arena'da oynanan final karşılaşmasında Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ABD İLK KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

Olimpiyat oyunlarında daha önce 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan ABD, kadın voleybolunda tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Brezilya ise gümüş madalya elde etti.

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Tokyo Olimpiyatları'nda voleybolda şampiyon ABD!
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