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Giriş Tarihi: 8.8.2021 18:07 Son Güncelleme: 8.8.2021 18:07

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da 2. oldu!

AA
Toprak Razgatlıoğlu Çekya’da 2. oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağında Çekya'daki ikinci yarışta ikinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta damalı bayrağı ikinci geçerek, podyum sevinci yaşadı.

Bugün öğlen koşulan Superpole yarışını birinci tamamlayarak, ikinci yarışa birinci sıradan başlayan ay-yıldızlı sporcu, damalı bayrağı Ducati sürücüsü Scott Redding'in ardından ikinci sırada geçmeyi başardı.

Böylece Toprak, organizasyonda pilotlar klasmanında lider durumda bulunan İngiliz Jonathan Rea ile puan farkını 3'e indirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 266 puanla Jonathan Rea lider, 263 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, 216 puanla da Scott Redding üçüncü sırada yer alıyor.

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Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da 2. oldu!
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