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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Uzun yol şoförü baba sevinci yolda yaşadı

YUNUS EMRE SEL
Uzun yol şoförü baba sevinci yolda yaşadı

Altın kızın Trabzon’daki evinde büyük mutluluk vardı. Evine Türk bayrağı asıldı. Annesi ile ikiz kardeşi Tuğçenaz sevinci birlikte yaşarken, baba iş için uzun yoldaydı

Tüm Türkiye, Busenaz Sürmeneli'nin altınıyla coşarken, şampiyonun yaşadığı Trabzon'da ayrı bir mutluluk vardı. Anne Songül Sürmeneli, ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli ve antrenman partneri Bilge Kağan Kanlı, gelen altın madalya ile evde havalara uçarken, uzun yol şoförü baba Ahmet Sürmeneli güzel haberi seferde aldı. Sabah erken saatlerde Trabzon'a gelen ancak hemen başka bir sefer için yola çıkan baba Sürmeneli duygularını SABAH Spor'la paylaştı: "Tarif edilemez bir mutluluk. Kelimelerim yetmiyor. Bu bir babanın yaşayabileceği en büyük gurur."

UYKUSUZ SON GECEMİZ OLDU
Milli sporcunun lisanslı tekvandocu olan annesi Songül Sürmeneli ise madalya için günlerce uykusuz kaldıklarını belirterek, "Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Olimpik bir anne olarak Türk halkına selam gönderiyorum. Dualarını eksik etmediler. Bu madalya için 13 yılımızı verdik. Şampiyon olup elini havaya kaldırdığı an 'Allah La ilahe illallah' diye bağırdım" ifadelerini kullandı. Kızıyla görüntülü konuşan anne, "Sağ ol, var ol. Başardın annem. Madalyayı ısır ama koparma. Onu buraya sağlam getir" diye takıldı.

KAFASINA NE KOYSA YAPIYOR
BUSENAZ'IN ikizi Tuğçenaz duygularını şöyle dile getirdi: "Çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Kafasına ne koysa yapıyor. 'Efsane olarak geri döneceğim' demişti, dönüyor… Cahit hocamıza da çok teşekkürler. Hem ülkemizi hem bizi gururlandırdılar."

GÖZÜM MORARDI, BURNUM KANADI AMA DEĞDİ
BUSENAZ'IN boks partneri Bilge Kağan da, "Beraber, gece-gündüz çalışıp, beraber ter döküp, beraber hayal kurduk. Yeri geldi burnumu kanattı, gözümü morarttı ama değdi. Bundan sonra da yolu açık olsun. Bu başarıyı hak etti" dedi.

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