2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, A Haber’e konuştu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türkiye'ye döndü.

A Haber'e konuşan Busenaz, "İnanılmaz mutluyum, tarifi yok bunun. İnşallah, Allah herkese nasip eder bunu. Ülkeme, kulübüme ve Trabzon'a bu madalyayı getirdiğim için çok mutluyum. İnşallah tüm Türkiye'ye umut ışığı olsun bu. Yangında zarar görenlerin yüzünü biraz olsun güldürdüysem ne mutlu bana. 13 senenin meyvesi bu madalya. İnşallah daha da güzel olacak. Türkiye'ye neden ikinci, üçüncü madalya gelmesin. Ben inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, A Haber'e konuştu

"TÜRK KADINI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Busenaz Sürmeneli havalimanında yaptığı ilk açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:



"Türk kadını olmaktan, türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Yangınımızda çalışanlara, evleri barklara yananlara, canı küçücük bile olsa acıyan herkese umut ışığı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim.

Allah bana nasip etti, 108 sporcumuza da inşallah nasip eder bunu. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu yaşadım ama bu bambaşka bir duygu. Ağlayarak aldım madalyamı, ağlayarak elim kalktı ama iyi ki de ağlamışım. Türk kadını olmaktan gayet mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim."

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli yurda döndü