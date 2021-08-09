Emine Erdoğan şampiyonu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasikyay bireysel kategorisinde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u kabul etti. Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede, Gazoz'un annesi Meltem, babası Metin ve kızkardeşi Melisa da yer aldı. Emine Erdoğan, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığı için Gazoz'u tebrik etti. Gazoz, bu süreçte en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu anlatırken Erdoğan da "Hiçbir başarı tesadüf değil, gerçek şampiyonanne babası" ifadesini kullandı. Mete Gazoz'un, kız kardeşinin de okçulukla ilgilendiğini söylemesi üzerine Erdoğan, kardeşinin de ağabeyinin açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi. Emine Erdoğan, Mete'nin başarısının tüm sporcular ve ailelerineörnek olması temennisinde bulundu.