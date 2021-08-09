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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Emine Erdoğan şampiyonu kabul etti

Emine Erdoğan şampiyonu kabul etti

Tokyo’dan altın madalya ile dönen milli okçu Mete Gazoz’u kabul eden Emine Erdoğan, başarıda aslan payını şampiyonun ailesine verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u kabul etti. Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede, Gazoz'un annesi Meltem, babası Metin ve kız kardeşi Melisa da yer aldı. Emine Erdoğan, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığı için Gazoz'u tebrik etti. Gazoz, bu süreçte en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu anlatırken Erdoğan da "Hiçbir başarı tesadüf değil, gerçek şampiyon anne babası" ifadesini kullandı. Mete Gazoz'un, kız kardeşinin de okçulukla ilgilendiğini söylemesi üzerine Erdoğan, kardeşinin de ağabeyinin açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi. Emine Erdoğan, Mete'nin başarısının tüm sporcular ve ailelerine örnek olması temennisinde bulundu.

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Emine Erdoğan şampiyonu kabul etti
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