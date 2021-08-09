Haber hattı

Bizim ÇocuklarLille'i kurtardı
FRANSA Ligue 1'in son şampiyonu Lille, yeni sezonun açılış maçında milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 90+6'da attığı golleMetz deplasmanında 1 puanı kurtardı:3-3. Lejyonerlerimizin formasını giydiği Lille, 23'te Yusuf Yazıcı'nın asistinde Botman'ınkafa golüyle öne geçti. 31'de Centonze, 41'de Udol ve 52'de tekrar Centonze ile 3-1'i bulan Metz'de 56'da Kouyate kırmızı kart gördü. 81'de Lille, Ikone ile farkı azaltırken Kral sahneye çıkıp 90+6'de takımına beraberliği getirdi. Zeki Çelik de maçın tamamında sahadaydı.
G.Saray'ın rakibiberaberliğe abone GALATASARAY'IN UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi St. Johnstone, İskoçya Ligi'nin 2. haftasında sahasındaMotherwell ile 1-1 berabere kaldı. St. Johnstone, 34'te O'Donnell'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken Motherwell, 80'de Watt'ın golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Ligdeki ilk maçında da Ross County ile 0-0 berabere kalan İskoçya ekibi, G.Saray karşısında da sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.
İsviçre'nin başınaMurat Yakın geçti
EURO 2020 sonrasında Vladimir Petkovic'in istifasının ardından İsviçre Milli Takımı'nın başına Murat Yakın geçti. 46 yaşındaki Türk asıllı teknik adam, futbolculuk kariyerinde milli takımın kaptanlığına kadar yükselirken 1998-2000 yılları arasında F.Bahçe forması da giymişti. Murat Yakın'ın yardımcılığınıise daha önce G.Saray'da1 sezon forma giyenkardeşi Hakan Yakın'ınyapması bekleniyor.
Eski F.Bahçeli Frey5 golle destan yazdı
F.BAHÇE'DEN 2 milyon Euro'ya Belçika ekibi Royal Antwerp'e giden Michael Frey, gol şov yaptı… İsviçreli oyuncu 2018-19 sezonu öncesinde 2.6 milyon Euro'ya F.Bahçe'ye alınırken 23 maçta 5 gol kaydetmişti. Yeni takımı ile dün Standart Liege karşısına çıkan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, takımının 5-2 kazandığı maçta 5 gol birden attı. 76. dakikada oyundanalınarak taraftara alkışlatılan oyuncuBelçika'da günün adamı oldu…
Cengiz Ündersiftah yaptı
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya ile çıktığı ilk resmi maçta golünü attı. Fransa Ligue 1'in açılış haftasında Montpellier karşısında 30'da Peres'in kendi kalesine gönderdiği topla 1-0 geri düşen Marsilya, 34'te Laborde ile ağlarında bir gol daha gördü. Karşılaşmaya 11'de başlayan Cengiz, 68'de fileleri havalandırarak takımını umutlandırdı. 75 ve 80'de ise Dimitri Payet, Marsilya'ya galibiyeti getirdi: 3-2.
Razgatlıoğlu farkı üçe indirdi
2021 Dünya Superbike Şampiyonası 6. durak noktasının ikinci yarışında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu yine podyuma çıktı. Çekya Most Pisti'nde önceki gün 1. olan sporcumuz dün yapılan yarışta da ikinci olarak şampiyonluk yarışında liderliği elinde tutan Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Şampiyonanın 7. durağı olan İspanyaöncesinde Razgatlıoğlu 263 puanda.