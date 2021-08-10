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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Şimdi sıra bizde

Şimdi sıra bizde
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Eylül ayında Polonya'da 16 takımın katılacağı turnuvada yeniden tarih yazıp Avrupa şampiyonu olmak istediklerini belirtti. Afyonkarahisar'daki kampını tamamlayan milllilerin hocası Çakmak, "Burada günde çift antrenman yaptık. Yeni bir oyun sistemi belirledik. 13 Eylül'de Gürcistan, 14 Eylül'de Hollanda ve 15 Eylül'de İtalya ile karşılaşacağız. Milli sporcularımız Tokyo'dan önemli başarılarla döndü. Şimdi sıra bizde. 2017'de 12 ülkenin katıldığı turnuvada Avrupa şampiyonu olmuştuk. Yeniden tarih daha yazacağız. Türk'ün gücünü orada gösterip Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz" diye konuştu.

Çakmak, "2022 yılı Dünya Kupası ülkemizde olacak. O mevsimlerde biz birkaç kamp daha yapmak için Afyonkarahisar'ı tercih edeceğiz" dedi.

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