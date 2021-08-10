Son dakika: Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..."

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, son şampiyon Beşiktaş'ın transferlerini ve şampiyonluk şansını masaya yatırdı. Usta isimlerden Ömer Üründül, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferinde karşı karşıya geldiği Rachid Ghezzal'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
SORU: Bu kadro Şampiyonlar Ligi için yeterli mi?
ALİ GÜLTİKEN: Bu soruyu, 'Herhangi bir Türk takımının kadrosu, Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabilir?' şeklinde değerlendirmeyi daha doğru buluyorum. Ligimizin kalitesine ve takımlarımızın Avrupa kupalarında oynadığı ilk maçlara baktığımızda genel durumumuzu da görebiliyoruz. O yüzden ben, kadro planlamasının Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü orada başarı yakalayan takımların bütçeleriyle aramızda uçurum var. Oyun kalitelerini biz bir türlü oraya getiremedik. O yüzden 'İki oyuncu alayım da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olayım' düşüncesi boş hayalden öteye gitmez. Benim baktığım açıdan, bugün Türk futbolunun geldiği noktada önemli olan, Türkiye liginde şampiyonluğu elde edebilecek ve başarıda sürekliliği sağlayabilecek kadroları kurabilmektir. Kurduktan sonra da bunları devam ettirebilmektir. Beşiktaş, geçen sezon şampiyon olan kadrosundan Aboubakar dışındaki etkili oyuncularını tutmayı başardı. İstikrar devam ettiği süre içinde Beşiktaş, ligdeki iddiasını yine devam ettirecektir. Bu bakış açısıyla 'Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçtik' demiyorum. Ama bu gerçekleri görmeliyiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizim kulüplerimizin Avrupa kulvarındaki maçları son senelerde sıkıntılı. Son maçlarda gördük ki çok methedilen Trabzon bile Molde'yi yenemedi. G.Saray sadece fiziki güce dayalı, oyun kalitesi çok düşük bir takıma karşı beraberliği zor kurtardı. Bunları göz önüne aldığımızda Şampiyonlar Ligi kulvarı çok ağır. Onun için burada Beşiktaş hangi kurayı çekerse çeksin gruptan çıkar diyemiyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın bütçesi ve ekonomik yapısı belli. Başkan Ahmet Nur Çebi, göreve geldiğinden beri camiaya hayal satmıyor, oyunculara da ödeyemeyeceği paraların garantisini vermiyor. Beşiktaş'ın kadrosunun, güçlü bir santrfor alındığında ve Godin'in de geleceğini düşünürsek Şampiyonlar Ligi için yeterli olacağını düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'de hiçbir kulübün Bayern Münih, PSG, M.City, Chelsea ve Liverpool gibi bütçeleri yok.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sergen Yalçın önde oynamayı seviyor. Bu düzeni kabul ettirdiği her rakibe karşı da etkili oynayacaktır. Ama topun arkasına geçtiklerinde sorunlar da başlıyor. Şampiyonlar Ligi ise affeden bir kulvar değil. Galatasaray'ın yaşadıkları ortada; Türkiye'de işler yürüdü ama Avrupa'da kalite ve hız yükseldiğinde topu ağlardan alıyorsunuz. Bu nedenle ciddi şekilde tecrübeye de ihtiyaçları var.
- Geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş, eksiklerini tamamladı mı?
ALİ GÜLTİKEN: Tamamlama yolunda önemli adımlar attı. Rosier ve Ghezzal'ın transferlerinin bitmesi çok önemli ve Alex'in alınmış olması da kadroya büyük bir katkı. Çok yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda sonuca çok etki ediyor. Son olarak tabii ki santrfor konusunun da birkaç hafta içinde netleşeceğini düşünüyorum. Ghezzal ve Alex'in dilinden anlayacak ve onlarla uyum sağlayacak bir transfer, Beşiktaş'ı mükemmel bir kadro haline getirecektir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş transferlerde santrfor hariç eksiklerini bir ölçüde tamamladı diyebiliriz. Alex ile birlikte bir de santrfor alınırsa oturmuş kadrosuyla Beşiktaş ligde güçlü bir takım haline gelir ve şampiyonluğun önemli favorisi olur. Stoper de ikinci tercih olmalı. Ben yalnız Ghezzal transferine karşıyım. Çünkü maliyetli oldu. Artı yetenekli oyuncunun kulübü tarafından bırakılmasının en önemli nedeni, Ghezzal'ın fiziki kondisyonunun günümüz futbol ilkelerine uymaması. Bu futbolcuyla yapılan anlaşma sonucunda ben Ghezzal'ın geçen seneki performansını göstereceğinden şüpheliyim. Ghezzal için bir olumsuz durum da transfer sürecinde yaşandı. Hem G.Saray hem de Beşiktaş'ı transferde rakamı yükseltmek ve iyi bir kontrat için kullanmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu. Bu futbolcu acısından olumsuz bir durumdu.
KULÜBE HÂLÂ ZAYIF
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş, santrfor dışında şampiyon kadrosunu korudu. Yönetim, Rosier transferini bitirdi, Ghezzal ile de el sıkıştı. Alex, gövdeli bir transfer olarak geldi. Ancak yönetimin, Şampiyonlar Ligi'ni domine edecek güçlü bir santrfor alması gerekiyor. Defansa Godin'i takviye etmeye çalışıyorlar. Lider kimlikli bir oyuncu. Sadece savunmayı toparlamaz, takımın oyun anlamında sahaya doğru yerleşmesi konusunda yardımcı da olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Son hazırlık maçında sıcağa rağmen temposunu yüksek tutmayı başaran bir takım gördük. Sergen Yalçın takımın iskeleti ile çok oynamadan kalite problemini çözmek için uğraşıyor. Bu da ancak transfer ile mümkün. Yeni oyuncuların ezberlenen oyunun içine girmesi için zaman gerekiyor. Ancak kulübede hâlâ zayıflar. İlk on birini ezbere bileceğiz, girecek ilk iki oyuncuyu da tahmin edeceğiz ama uzun maratonda problemler yaşayacaklardır.
ERSİN YEDEK KALIRSA OYUNCULAR ETKİLENİR
SORU: Şu ana kadar yapılan takviyeler yeterli mi?
ALİ GÜLTİKEN: Golcü tercihi önemli. Santrfor her takımın oyun aklıdır. Aboubakar geçen sezon bu konuda muazzamdı. Hem oynadı hem oynattı. Tabii doğal olarak bu oyun düzeni ağızlarda çok güzel bir tat bıraktı. Şimdi gelecek santrfor da buna yakın olmalı. En azından ayakları iyi, arkasında oynayacak Alex ve Ghezzal ile uyum sağlaması çok değerli. Sergen hocanın, bir stoper beklentisi de var. Godin'in ismi ön plana çıktı. Yaşı olmasına rağmen oyun kalitesi ve pozisyon bilgisi yüksek. Önemli liglerde görev yaptı. Bir artısı da savunması kadar özellikle duran toplardan attığı gollerle oynadığı takımlara katkı sağladı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Stopere ihtiyaç var ama santrfor olmazsa olmaz… Eğer iyi bir santrfor alınırsa ben Salih'in de katkı vereceğini düşünüyorum. Takım uyumu sağlanmış bir kadronun bu sene de ligde başarılı olacağı görüşündeyim.
LEVENT TÜZEMEN: Salih Uçan ve Kenan Karaman yerli oyuncu açısından çok kıymetli. Salih'in yeni dönemde Milli Takım'da da olacağını düşünüyorum. Karaman çok yönlü bir oyuncu, santrfor da oynar, kanatta da görev yapar. Beşiktaş'ın, Aboubakar gibi kıvrak, çalım becerisi yüksek, topla dripling yapabilen, iki ayağını da etkili kullanabilen bir golcüye ihtiyacı var. Diego Costa gündemde ama İspanyol golcü, maalesef 6 aydır oynamıyor ve diz sakatlığı olduğu söyleniyor. Beşiktaş, Costa'yı alacaksa Aboubakar transferindeki gibi şartlı sözleşme yapmalı. Beşiktaş kaleci Mert Günok'u istiyor ancak takımın Ersin ile de bir uyumu olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Yani Mert gelip Ersin kulübeye giderse bu, oyuncuların güven duygularını etkiler.
GÜRCAN BİLGİÇ: Rosier ve Ghezzal'ın dönmesi önemliydi. Alex Teixeira da skor getirecek bir oyuncu. Yavaş gittiler ama şartlar tüm takımları zorluyor. Güven veya Larin, hücumu kontrol edecek durumda değiller. Oradaki üçlüyü yönetecek yetenekte bir santrfor almalılar. Stoper için de hamle yapmalılar. Omurgaya baktığımızda iki önemli eksikleri var.
RAKİPLERİNDEN BİR ADIM ÖNDE
SORU: Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
ALİ GÜLTİKEN: Ben her zaman şampiyon olan kadroların bir sonraki yıl içinde de avantajlı başladıklarını düşünürüm. Çünkü güven vardır, başarabilme kabiliyeti vardır ve başarmış yetenekli oyuncular vardır. Oyun düzeni de iyi bir noktaya gelmiştir. Bunlara devam etmek her zaman daha çabuk olur. Beşiktaş'ın geçen yıl sezon adaptasyonu ile bu sene arasında mutlaka büyük fark var. Geçen sezon başında ne yapabileceğini öğrenmeye çalışan bir takım vardı, bu sezon ne yapacağını bilen, gücünün farkında olan bir takım var. Bu fark, başarıdaki en önemli belirleyicilerinden bir tanesidir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ligde yine şampiyonluk şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü oturmuş bir kadro var. Bu durum, futbolda çok önemli. Takım, Sergen Yalçın'ın oyun sistemine alıştı ama her şeyin rengini belli edecek kaliteli bir santrfor transferi mutlaka yapması gerekiyor.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş hocası Sergen Yalçın'ı tuttu, kadrosundan da sadece Aboubakar'ı kaybetti. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun oyun olarak bir hafızası olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların da birbirleriyle oynama alışkanlığının bir avantaj olduğuna inanıyorum. Beşiktaş, uyumlu, dengeli ve yapacağı takviyelerle yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ayrıca Alex gibi bir yıldızın hücum hattına müthiş bir güç katacağını düşünüyorum. Godin de savunmada Popescu etkisi yapar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Oturmuş sistemleri, kadroyu korumaları, aynı teknik adam ile devam etmeleri büyük avantajları. Kendilerine güvenleri var ve neler yapabileceklerinin farkındalar. Diğer rakiplerinden bir adım önde başlayacaklardır. Ancak Şenol Güneş döneminden beri her şampiyonlukta ciddi santrafor performansı vardı. Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun ve geçen sezon. Eğer bu kaliteyi bulamazlar ise keyifli oynayan ama sıkıntı çeken bir takım haline gelirler. Alex ve Ghezzal önemli oyuncular. Bu ikilinin ne kadar anlaşacağına da bakacağız. Üçgeni tamamlarlarsa, her takımın önlem alacağı bir rakip haline gelirler.