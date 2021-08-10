Son dakika: Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş transferlerde santrfor hariç eksiklerini bir ölçüde tamamladı diyebiliriz. Alex ile birlikte bir de santrfor alınırsa oturmuş kadrosuyla Beşiktaş ligde güçlü bir takım haline gelir ve şampiyonluğun önemli favorisi olur. Stoper de ikinci tercih olmalı. Ben yalnız Ghezzal transferine karşıyım. Çünkü maliyetli oldu. Artı yetenekli oyuncunun kulübü tarafından bırakılmasının en önemli nedeni, Ghezzal'ın fiziki kondisyonunun günümüz futbol ilkelerine uymaması. Bu futbolcuyla yapılan anlaşma sonucunda ben Ghezzal'ın geçen seneki performansını göstereceğinden şüpheliyim. Ghezzal için bir olumsuz durum da transfer sürecinde yaşandı. Hem G.Saray hem de Beşiktaş'ı transferde rakamı yükseltmek ve iyi bir kontrat için kullanmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu. Bu futbolcu acısından olumsuz bir durumdu.