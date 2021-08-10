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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Vicdanım rahat

Vicdanım rahat

Suudi Arabistanlı sporcu Tareq Hamedi’yi karate +75 kumitede diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş, tüm tehditlere rağmen geri adım atmadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapan karate hakemimiz Uğur Kobaş'a yönelik tehdit mesajları yağarken Türk hakem geri adım atmadı… Suudi Arabistanlı Tareq Hamedi ile İranlı Ganjzadeh arasında +75 kg kumite müsabakasında Suudi sporcunun diskalifiye edilmesine hakem paneli ile doktorlar birlikte karar verdi. Sosyal medyadan sistemli olarak tehdit aldığını açıklayan Kobaş, "İranlı sporcu yerde yatarken ilk müdahaleyi yapan doktor hem el işaretleri hem de sözlü olarak maça devam edemeyeceğini orta hakem olarak bana aktardı. Ayrıca Dünya Karate Federasyonu doktoru da devam edemez işareti yaptı.

İRANLI, SEDYE İLE TERK ETTİ
Maçın yan hakemlerini toplayarak değerlendirdik, onlar da aynı kanaatteydi. İranlı karateci, müsabaka alanını sedye ile terk ettiği için kurallar gereği Suudi sporcu diskalifiye oldu. Ayrıca sosyal medya hesaplarıma sistemli olarak saldırılar yapılıyor. Hesapları ele geçirmek için uğraşıyorlar. Ancak haklı olduğumuzu bildiğim için vicdanım rahat" ifadelerini kullandı.

300 BİN MESAJ GELDİ
Uğur Kobaş, yaklaşık 300 bin civarında tehdit mesajı aldığını açıkladı. Ayrıca bireysel sosyal medya hesaplarının da günlerdir ele geçirilmeye çalışıldığını vurguladı.

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