Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Gün Ortası programına katılarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"ÇOK GÜZEL TEPKİLERLE KARŞILAŞTIM"
Buse Naz Çakıroğlu, A Spor ekranlarında yaptığı açıklamada, "Aslında çok gururluyum ve heyecanı devam ediyor. Rüyanın içerisinden çıkamadım henüz. Türkiye'de çok güzel tepkilerle karşılaştım. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Artık büyüdüğümü ve önümde daha önemli bir dönem olduğunu hissediyorum. Heyecan hala devam ediyor." dedi.
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video
BOKSA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI
Boksa nasıl başladığını anlatan Buse Naz Çakıroğlu, "Erkek kardeşimin kolunun kırılmasından sonra başladığım bir spor dalı. Erkek kardeşimin kolunun güçlenmesi için başladım bu spora. Onunla birlikte gidip geliyordum. Daha sonra antrenörüm "Sen neden kenardan izliyorusn. Sen de katıl" dedi. Ve ben öyle bu spora başladım.
Antrenörümün anneme 'Kız çok yetenekli, devam etsin, ileride çok iyi işler başarabilir' dedi. Ailem aslında sporcu bir aile değil. Sadece spor yapmak, böyle aktivite olsun diye yapılan bir şeydi. Yolumu buldum diyebilirim." dedi.
Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video