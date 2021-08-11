BOKSA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

Boksa nasıl başladığını anlatan Buse Naz Çakıroğlu, "Erkek kardeşimin kolunun kırılmasından sonra başladığım bir spor dalı. Erkek kardeşimin kolunun güçlenmesi için başladım bu spora. Onunla birlikte gidip geliyordum. Daha sonra antrenörüm "Sen neden kenardan izliyorusn. Sen de katıl" dedi. Ve ben öyle bu spora başladım.

Antrenörümün anneme 'Kız çok yetenekli, devam etsin, ileride çok iyi işler başarabilir' dedi. Ailem aslında sporcu bir aile değil. Sadece spor yapmak, böyle aktivite olsun diye yapılan bir şeydi. Yolumu buldum diyebilirim." dedi.

Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video