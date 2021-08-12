Eskişehir’de başlayacak, Kars Sarıkamış’ta sona erecek

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık çalışanlarının "Yarışma sürecinde Kovid- 19'u önlemek adına farkındalık oluşturma ve bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anma amacıyla" talep ettikleri proje desteği Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı ve yarışma güzergahında bulunan illerin İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanması uygun bulundu.
Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, "Sağlık Bakanlığını temsilen, Kovid-19'u önlemek adına farkındalık ve bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anma temasıyla düzenlenen yarışmaya katılan sağlık çalışanlarımıza başarılar dileriz" dedi.