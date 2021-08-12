Haber turu

Avrupa'nın 'Süper'i Chelsea
2021 UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiliz ekibi Chelsea oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ve Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Villarreal, Süper Kupa için mücadele etti. 27'de Ziyech'in golüyle öne geçen İngiliz ekibine, Sarı Denizaltılar Gerard Moreno ile cevap verdi. 90 dakika 1-1 berabere biterken, uzatmalarda da takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Maç seri penaltılara gidince, Chelsea'nin hocası Tuchel119'da kaleci Kepa'yı oyuna alarakcesur bir müdahale yaptı. Penaltı ustası Kepa, Villarreal'den Mandi ve Albiol'un atışlarını kurtararak Chelsea'ye sezonun ilk kupasını getirdi. İngilizler, penaltılarda 6-5 zafere uzandı. Tuchel, Devler Ligi'nin ardından Süper Kupa'yı havaya kaldırdı.
Karadeniz'de Formulaz zamanı
KARADENIZ'IN gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, 22 Ağustos Pazar günüyapılacak. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Red Bull ve Formulaz Derneği'nin 12. kez birlikte düzenleyeceği yarışa 18 yaşüstü kişiler katılabilecek. Uzun ve yoğun çalışmalar sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. 40 yaşüstü katılımcılarRed BullFormulaz'daayrı bir kategorideyarışacak.
Kayserispor'a İsviçreli golcü
YARIN başlayacak olan sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen YukatelKayserispor,prensip anlaşmasınavardığıİsviçreliforvet MarioGavranovic'i özel uçakla kente getirdi. Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki golcü oyuncuyu bir grup taraftar ve kulüp yetkilileri karşıladı. Kendisini tezahüratlarla karışlayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Gavranovic'in 2 yıllıkresmi sözleşmeyi imzalamasıbekleniyor. Başarılı futbolcu Dinamo Zagreb'te geçen sezon 27 maçta 17 gol atarken, bu sezon ise 5 maçta 1 gol kaydetti.
Okçulukta büyük başarı geldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülke tarihine geçen milli okçu Mete Gazoz'dan sonra okçuluktasevindiren bir başka haberde Romanya'nın Bükreş kentindeyapılan şampiyonadangeldi. Avrupa Gençler Kupası yarışmalarında Türkiye, 4 karışık takım madalyasının yanı sıra 6 madalya daha ekleyerek büyük bir başarı yakaladı. Milli Takımlar ve Teknik ekipler aynı kadro ile Polonya/Wroclaw'da gerçekleşecek 2021 Açık Hava Dünya Gençler Şampiyonası (Gençler-Kadetler) için tekrar yola çıkıyor.