Tokyo gurur Paris umut

Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda kadın boksunda temsil eden Busenaz'lar sadece başarı değil, mücadelenin de önemini gözler önüne serdi.dün Turkuvaz Medya 'yı ziyaret etti.'un sorularını yanıtladı. Tek kelimeylededik," yanıtını aldık.dedik,dedi.diye sorduğumuzdaşu yanıtı aldık: "Orada altın ya da madalya aldıktansonra nasıl odaklanırım kaygısı yaşıyordum.diyedüşünüyordum. Bir turnuva bittieve geldik. İçinde olduğumuziçin de şimdibakınca olimpiyatmadalyası o kadarbüyük gelmiyor.Bokstan ziyade spor önemli. Sporla eğitim birarada olmaz düşüncesini Türkiye'den silmek istiyoruz.Profesyonel olarakkamplara giderken bunları yaptım.Gençlere de tek tavsiyem,spor yapmaları ama spor yaparken de kendilerinigeliştirmeleri. Buse Naz ve hocası Nazım Yiğit , Genlçik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'nu yere göğe sığdıramıyor. O anları anlatırken gözleri dolu dolu olan Yiğit, "Allah ondan razı olsun. Ben ilk kez böyle bir bakan görüyorum. 2-3 sporcu aynı saatte mücadele ediyordu ama o her yere yetişti" dedi. Finalde yenilip direkt hocasına sarıldığını ve birlikte ağladıklarını anlatan Buse Naz, o sırada birinin daha bize sarıldığını hissettim. "Ağlama abiciğim" dedi. Şaşırdım. Bir baktım bakanımız. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. O an o kadar çok duygulandım ki anlatamam" ifadelerini kullandı.25 yaşındaki Buse Naz'ı 11 yaşından beri çalıştıran antrenörümadalyaya giden çalışma programını şöyle özetledi: Günde 4 saat idman yapıyoruz. 2 saat sabah, 2 saat akşam… Sabah idman sonrası odaya gidip dinleniyor, yemeğe çıkıyor, yemekten sonra 5-10 dakika yürüyüş yapıyor, dinleniyor, akşam 5'te antrenmana geliyor, 7'ye kadar. Her gün istisnasız böyle.