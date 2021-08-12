Tokyo gurur Paris umut

“Altını o kadar istemiştim ki gümüş nedeniyle biraz burukluk var. Ama Tokyo’yu her zaman gururla hatırlayacağım. Paris benim için umut demek. Orada altın madalya gelecek”
Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda kadın boksunda temsil eden Busenaz'lar sadece başarı değil, mücadelenin de önemini gözler önüne serdi. Gümüşmadalya aldığı için kürsüdeağlayan Buse NazÇakıroğlu dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. SABAHSpor'un sorularını yanıtladı. Tek kelimeyle 'Tokyo' dedik, "Tokyo benim için hep gururve biraz burukluk. Amaher şerde bir hayır olduğunudüşünüyorum. Bununda bazı şeyleri daha damotive edeceğine inanıyorum.Altın alsam belki o an mutlu olacaktım.Gümüş gelecek yıllar içinde hırsımı diri tutacak" yanıtını aldık. "Peki Paris" dedik, "Benimiçin umut. Altın gelecek" dedi.
KALDIĞIM YERDEN DEVAM
"Gümüş madalyayı boynuna takarkenne hissettin" diye sorduğumuzdaşu yanıtı aldık: "2020'ye giderkende kafamızda 2024 vardı.Orada altın ya da madalya aldıktansonra nasıl odaklanırım kaygısı yaşıyordum.Nasıl toparlanırım diyedüşünüyordum. Bir turnuva bittieve geldik. İçinde olduğumuziçin de şimdibakınca olimpiyatmadalyası o kadarbüyük gelmiyor.Bu artıkbenim mesleğim,kaldığımyerdendevam. 2024'eodaklıyız. Oradaya tamam yadevam diyeceğiz."
Bir rol modelsin. Gençlere tavsiyen nedir?
Bokstan ziyade spor önemli. Sporla eğitim birarada olmaz düşüncesini Türkiye'den silmek istiyoruz.Ben bir üniversite bitirdim. Şu an 2 yıllıkbeden eğitimi öğretmeniyim. Profesyonel olarakkamplara giderken bunları yaptım. Sporla gitmediğimülkelere gidiyorum. Farklı ülkelerdenbir sürü arkadaşım var. Sporun içinde stratejibelirlemek için satranç oynuyorum. Kitap okuyorum.Cephelerde nasıl savaşlar kazanılmış bunlarıöğrenip, ringe taşıyorum. Gençlere de tek tavsiyem,spor yapmaları ama spor yaparken de kendilerinigeliştirmeleri. Neyi ne kadar istediklerini bilsinler.En önemlisi bu. Bunu başarınca başarı da geliyor.
'AĞLAMA ABİCİĞİM' Buse Naz ve hocası Nazım Yiğit, Genlçik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu yere göğe sığdıramıyor. O anları anlatırken gözleri dolu dolu olan Yiğit, "Allah ondan razı olsun. Ben ilk kez böyle bir bakan görüyorum. 2-3 sporcu aynı saatte mücadele ediyordu ama o her yere yetişti" dedi. Finalde yenilip direkt hocasına sarıldığını ve birlikte ağladıklarını anlatan Buse Naz, o sırada birinin daha bize sarıldığını hissettim. "Ağlama abiciğim" dedi. Şaşırdım. Bir baktım bakanımız. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. O an o kadar çok duygulandım ki anlatamam" ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki Buse Naz'ı 11 yaşından beri çalıştıran antrenörü NazımYiğit madalyaya giden çalışma programını şöyle özetledi: Günde 4 saat idman yapıyoruz. 2 saat sabah, 2 saat akşam… Sabah idman sonrası odaya gidip dinleniyor, yemeğe çıkıyor, yemekten sonra 5-10 dakika yürüyüş yapıyor, dinleniyor, akşam 5'te antrenmana geliyor, 7'ye kadar. Her gün istisnasız böyle.