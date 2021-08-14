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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Bu madalyalarda 20 yılın emeği var

Bu madalyalarda 20 yılın emeği var

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve yapılan yatırımların karşılığını aldık” dedi. Bronz madalyalı Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber, 2024 Paris için altın sözü verdi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan sporcularımız Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber A Spor'un yayınına katıldı. Kazanılan başarıların Türk gençlerine örnek olduğunu söyleyen Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin, "Bu madalyalar 15-20 yıllık emeğin karşılığı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve tesisleşmeye önem vermesiyle bu noktaya geldik. Yapılan devrimle ABD'deki sistem burada uygulandı. Gençlerimiz okul ile birlikte spor hayatını sürdürebiliyor. Gelinen noktada Türkiye, 13 madalyayla olimpiyatlarda en büyük başarısını kazandı. 2024 Paris Olimpiyatları'na da hazırız, daha çok madalya alacağız" diye konuştu.

HAKAN: HOCAMIN İZİNDEN GİTTİM
68 kiloda bronz kazanan Hakan Reçber duygularını şöyle anlattı: "15 yaşındaki ciddi bir rahatsızlık yaşadım. Tekvando ile bunu aşmayı başardım. Günümün yarısı tekvando ile geçiyor. Hocamız Servet Tazegül olimpiyat şampiyonu olduğunda, 'Acaba aynısını ben de başarabilir miyim?' demiştim. İdolümün izinden gittim hep. Şimdi hedefim 2024. İnşallah Paris'te altın alacağım."

HATİCE: HER GECE RÜYAMDA GÖRÜYORDUM
57 kiloda üçüncü olan Hatice Kübra İlgün, 2009 yılında kaybettiği babasına verdiği sözü tuttuğunu söyledi. Hayalinin gerçekleştiğini belirten Hatice, "Her gece rüyamda Türk bayrağı ile tur attığımı görüyordum. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda inşallah altın alacağız" diye konuştu.

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Bu madalyalarda 20 yılın emeği var
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