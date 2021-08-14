Bu madalyalarda 20 yılın emeği var

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve yapılan yatırımların karşılığını aldık” dedi. Bronz madalyalı Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber, 2024 Paris için altın sözü verdi
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan sporcularımız Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber A Spor'un yayınına katıldı. Kazanılan başarıların Türk gençlerine örnek olduğunu söyleyen Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin, "Bu madalyalar15-20 yıllık emeğinkarşılığı. Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan'ındestekleri ve tesisleşmeyeönem vermesiyle bu noktaya geldik.Yapılan devrimle ABD'dekisistem burada uygulandı. Gençlerimizokul ile birlikte spor hayatınısürdürebiliyor. Gelinennoktada Türkiye,13 madalyaylaolimpiyatlarda enbüyük başarısınıkazandı. 2024 ParisOlimpiyatları'na dahazırız, daha çokmadalya alacağız" diye konuştu.
HAKAN: HOCAMIN İZİNDEN GİTTİM
68 kilodabronz kazanan Hakan Reçber duygularını şöyle anlattı: "15 yaşındaki ciddi bir rahatsızlık yaşadım. Tekvando ile bunu aşmayı başardım. Günümün yarısı tekvando ile geçiyor. Hocamız Servet Tazegül olimpiyat şampiyonu olduğunda, 'Acaba aynısını ben debaşarabilir miyim?' demiştim. İdolümünizinden gittim hep. Şimdi hedefim 2024. İnşallah Paris'te altın alacağım."
HATİCE: HER GECE RÜYAMDA GÖRÜYORDUM
57 kilodaüçüncü olan HaticeKübra İlgün, 2009 yılında kaybettiğibabasına verdiği sözü tuttuğunu söyledi.Hayalinin gerçekleştiğini belirtenHatice, "Her gece rüyamda Türk bayrağıile tur attığımı görüyordum. Bunu gerçekleştirdiğimiçin çok mutluyum.2024 Paris Olimpiyatları'ndainşallah altın alacağız"diye konuştu.