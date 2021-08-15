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Giriş Tarihi: 15.8.2021 14:16

Deniz Öncü, Avusturya'da ikinci olarak podyuma çıktı

AA
Deniz Öncü, Avusturya’da ikinci olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağında Avusturya'da ikinci olarak podyum sevinci yaşadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun 11. ayağı Bitci Motorrad Grand Prix'si için Avusturya'nın Spielberg şehrindeki 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Red Bull Ring pistinde yarıştı.

Organizasyonda ikinci olan ay-yıldızlı sporcu, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez ödül kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, 5. cepten başladığı 23 turluk yarışta damalı bayraktan ikinci sırada geçti. Yarış boyunca TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu da genç sporcuya destek oldu.

Deniz Öncü, GP kariyerinde ilk kez ikincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya da imza atmış oldu. 18 yaşındaki sporcu, bu sezon Barselona yarışında ise üçüncülük elde etmişti.

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Deniz Öncü, Avusturya'da ikinci olarak podyuma çıktı
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