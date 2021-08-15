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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Şampiyon boksör Busenaz ve hocası altınla ödüllendirildi

Şampiyon boksör Busenaz ve hocası altınla ödüllendirildi
DÜNYA Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon'da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'yi altınla ödüllendirdi. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile birlikte milli sporcu ve antrenörünü tebrik eden Başkan Hisarcıklıoğlu, "Milli bir sporcunun başarısı ülkemizin başarısıdır. Bundan sonra da ülkemizi temsil ederek bayrağımızı yeniden göndere çekeceğine inanıyorum. Sporcumuza başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. Sağıroğlu da Hisarcıklıoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti.

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Şampiyon boksör Busenaz ve hocası altınla ödüllendirildi
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