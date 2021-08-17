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Giriş Tarihi: 17.8.2021 12:24 Son Güncelleme: 17.8.2021 12:36

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: İyi ki İstiklal Marşı'mızı okuttum

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: İyi ki İstiklal Marşı’mızı okuttum

Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandıran milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da hocasıyla birlikte açıklamalarda bulundu. Sürmeneli "Bu madalya tek başına gelmedi. Ekibimle birlikte hocamla birlikte bu madalyayı kazandık. Bu tarihi başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Çok gurur verici" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kazandığı madalya sonrası duygularını dile getirdi.

TSYD Trabzon şubesini ziyaret eden Busenaz Sürmeneli, "Ekibimle birlikte bu madalyayı kazandık. Tek başına kazanılmış bir madalya değil. Hocama ekibime çok teşekkür ediyorum. Trabzon'un ilk altın madalyası. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. İnsanların burada bana gururla bakması çok gurur verici. Kime baktıysam ağlamış. Ben de çok ağladım. Keşke hep mutluluktan ağlasak. Ülkemiz hep kötü zamanlarda kenetlenmeyi biliyor. İyi ki Türk kadınıyım. İyi ki İstiklal Marşı'mızı okuttum. İnşallah şehrime ve kulübüme daha da fayda sağlamak istiyorum." dedi.

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak tarihe geçen milli boksör Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da büyük ilgi gördü. Havaalanında tezahüratlar ve Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın çaldığı kahramanlık türküleriyle karşılanan Sürmeneli, çok mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyon sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bir söz vermiştim; bu olimpiyat şehrine altın madalya yakışır diye, sözümü tuttum. Bu şehir bunu hak ediyordu. Şehrin öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzon'a, Trabzonspor'a armağan olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var."



'YAPAMAZ DİYENLERE GELSIN'

Bu madalya, 'Türk kadını yapamaz' diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılarla buraya gelmek nasip olsun. Çok mutluyum. Şehri ve insanları görünce daha çok mutlu oluyorum. İyi ki diyorum aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalyayı buraya getirebilmişim."

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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: İyi ki İstiklal Marşı'mızı okuttum
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