Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: İyi ki İstiklal Marşı’mızı okuttum

Şampiyon sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bir söz vermiştim; bu olimpiyat şehrine altın madalya yakışır diye, sözümü tuttum. Bu şehir bunu hak ediyordu. Şehrin öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzon'a, Trabzonspor'a armağan olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var."





'YAPAMAZ DİYENLERE GELSIN'

Bu madalya, 'Türk kadını yapamaz' diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılarla buraya gelmek nasip olsun. Çok mutluyum. Şehri ve insanları görünce daha çok mutlu oluyorum. İyi ki diyorum aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalyayı buraya getirebilmişim."