Hataysporlu Aaron Boupendza Katar yolcusu! 5 milyon euro...

"KARŞI TARAFLA EL SIKIŞTIK"

İsmini vermediği Katar'ın 1. lig takımlarından biriyle Boupenza için el sıkıştıklarını belirten Özat, "Kulüpler olarak anlaşma sağladık. Karşı tarafın Boupendza ile ilgili görüşmeleri devam ediyor" dedi.

Transfer ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özat, uzun süredir gündemde olan Boupendza transferinin herkesin merak ettiği bir konu olduğunu belirterek, "Boupendza transferinde kulüpler arasında bir problem kalmadı. Sadece futbolcumuzla karşı taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Bu transfer bir saat sonra da bitebilir. Bizim inisiyatifimiz dışında bir konu olduğu için biz şu anda beklemedeyiz. Ama çok uzun bir süre bekleyeceğimizi düşünmüyoruz. Karşı taraf da aynı fikirde. Herhalde bu hafta sonuna kadar bu transfer sonuçlanır diye umut ediyoruz. Bir an önce sonuçlanmasını bizler de istiyoruz. Çünkü bu konudan dolayı sizlerde sıkıldınız. Bunun farkındayız. Ama Boupendza'nın transferi ile ilgili bir problem görülmüyor." dedi.

Katar 1. Ligi takılarından birine transferi gerçekleşmek üzere olan Boupendza'nın bu nedenle Kasımpaşa maçında forma giymediğini belirten Özat, Boupendza'nın kendi isteği ile idmanlara çıktığını da sözlerine ekledi.