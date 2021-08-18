Sultanlar bugünRomanya önünde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilklere imza atıp gruptan çıkan ve 5.'likle dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün yeni bir maceraya yelken açıyor. Sultanlar; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın birlikte ev sahipliği yapacağı 2021 CEV KadınlarAvrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçınabugün 20.30'da Romanya karşısındaçıkacak. Romanya'nın yanı sıra D Grubu'nda İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek millilerin maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Dişi Kartallar, Vodafoneile Şampiyonlar Ligi'nde
KADINLAR 1. Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, isim ve göğüs sponsoru olan Vodafone'un 'Ben Varım' hareketi kapsamında bugün Avrupa arenasına çıkacak. Siyahbeyazlılar,Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndekiilk maçında Avusturya'nın St. Pölten ekibineTSİ 22.00'de konuk olacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Beşiktaş'a başarılar diledi. Kartal, galip gelirse ikinci eleme turuna yükselecek. Mağlup olursa Juventus-Kamenica Sasa maçının kaybedeniyle üçüncülüğe çıkacak.
Sörloth'un yeni durağıMARSILYA CENGIZ Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transferediyor. Fransız ekibi, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e gönderme hesaplarını yaparken yerini ise F.Bahçe veTrabzonspor ile adı anılan Norveçligolcü ile dolduracak. Marsilya'nın Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı öğrenildi.
Roma'nın stoperiTrabzon'da yok TRABZONSPOR'UN Konferans Ligi'nde yarınki rakibi Roma, şok sakatlık haberiyle sarsıldı. Başkent ekibinin tecrübeli stoperi Chris Smalling dünkü idmanda sol uyluğundan sakatlanırken, bordomavililerleyarın oynanacak karşılaşmadaforma giymesinin zorolduğu kaydedildi. Geçen sezon kadroya katılan 31 yaşındaki başarılı futbolcu, Roma ekibinde geçen yıldan beri sakatlıklarla boğuşuyor.