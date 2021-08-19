Dört dörtlük bir gece olsun

RANDERS FC-GALATASARAY
Avrupa arenasında perdeyi G.Saray açacak. Randers ile Danimarka'daki müsabaka saat 20.00'de start alacak PSV yenilgileriyle Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa Ligi'ne gelen Aslan, gruplara kalabilmek için iyi bir sonuç alıp 26 Ağustos'taki rövanşta rahat etmek istiyor. Avrupa'da sarı kart cezalısı olan, ayrıcakadro dışı da kalan Marcao'nun yanı sıra lisans sorunu nedeniyle listede olmayan Oğulcan ile yeni transferler Cicaldau ve Nelsson forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR-ROMA
Trabzonspor ile Roma arasındaki mücadelenin başlama düdüğü 20.30'da çalacak. Atv'den yayınlanacak LIGE Malatya'da 5 gollü süper bir başlangıç yapan Fırtına, Konferans Ligi'nde İtalyan devi Roma ile oynayacağı karşılaşma öncesi moral buldu. Sakatlıkları düzelen Koita ve AbdülkadirÖmür çalışmalara başlaması keyiflendirirken, Dorukhan Toköz ise kadroda olmayacak. Fırtına tarihinde ilk kez Roma ile oynayacak.
D.G.SİVASSPOR-FC KOPENHAG
Avrupa'da 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlikle yoluna devam eden Sivas, 21.00'de Kopenhag'ı konuk edecek KONFERANS Ligi macerasına 2. turda başlayan, Petrocub'u iki maçta da mağlup edip, 3. turda Batumi karşısında bir galibiyet, bir beraberlik alan Sivas, Kopenhag ile oynayacağı play-off mücadelesinde de yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Sakatlığı devam eden Appindangoyeve Henrique bugün takımı yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE-HJK HELSİNKİ
910 gün sonra Avrupa'da maça çıkacak Fenerbahçe, Finlandiya ekibi Helsinki'yi Kadıköy'de 21.45'te ağırlayacak YOLCULUĞUNA UEFA Avrupa Ligi playoff turunda başlayan F.Bahçe, 910 gün sonra Avrupa maçına çıkacak. Helsinki'ye karşı, Pelkas, Valencia,Serdar Dursun ve Mert Hakan'ın sakatlıkları sürüyor. Samatta ise UEFA listesinde olmadığı için oynayamayacak.