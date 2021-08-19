Haber turu

Sadık Çiftpınar'dan yuvasına 3 yıllık imza
FENERBAHÇE'DE kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar, eski kulübü Yeni Malatyaspor'a geri döndü. 28 yaşındaki futbolcunun, sarı-siyahlı kulüple 3 yıllık sözleşmeimzaladığı açıklandı. Yeni Malatya'nın sosyal medya hesabından "Yuvana hoş geldin" paylaşımı yaptığı tecrübeli stoper, 2018-19 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2.5 sezonda 27 resmi maçta forma giymişti.
İlk haftanın seyirci rekoru A.Demir-F.Bahçe maçında
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır tribünlere gidemeyen taraftarlar, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında statlara akın etti. Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanan 10 karşılaşmayı toplam32 bin taraftar izledi. Passolig verilerine göre 10 bin 340'le en çok seyirciyi Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı çekti. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş'ın evinde Rizespor ile oynadığı mücadeleyi de 9 bin 557 kişi izledi.
Doğan Alemdar resmen Fransız ekibi Rennes'de
KAYSERISPOR, genç kalecisi Doğan Alemdar'ın, Rennes'e transferinin gerçekleştiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, "Altyapımızdan yetişen Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı. Fransız ekibinin, 18 yaşındaki kaleci için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.