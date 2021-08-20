Mame Thiam 1 milyon Euro'ya Konyaspor'da
İTTIFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculardan Mame Thiam'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksitleödeyecek. 28 yaşındaki Senegalli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 2020-2021 sezonunda 34 maçta 8 gol, 4 asistlik katkıda bulunmuştu. Thiam, 2019-2020 sezonunda da Kasımpaşa'da 28 maçta 12 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Bu arada teknik direktör İlhan Palut, pazar günkü Başakşehir maçı için, "Uzun bir aradan sonra seyircimizin önüne çıkacağız. Benim de Konyaspor'dailk seyircili maçım olacak.İnşallah taraftarlarımızı mutluedecek bir sonuç alırız" dedi.
Alanyaspor kasasına 300 milyon TL koydu SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, transferin gözdesi... Akdeniz ekibinde son 4 yılda top koşturan 10 futbolcu, kariyerlerine "Dört Büyükler"de devam etme kararı aldı. Vagner Love, Welinton, N'Sakala,Salih Uçan Beşiktaş'a; Emre Akbaba veBerkan Kutlu Galatasaray'a, Bakasetas veSiopis Trabzonspor'a, Cisse ve Caulker daFenerbahçe'ye transfer oldu. Alanyaspor, son dönemde futbolcu satışından 300 milyon TL gelir elde etti. Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın da 2018-19 sezonunda Alanyaspor'da çıkış yakalayarak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçti.
İstanbul'a gelecek olan 'Yılın en iyileri' açıklandı
UEFA, İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için adayları açıkladı. Manchester City'denKevin De Bruyne, Chelsea'denJorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı. JosepGuardiola (Manchester City),Roberto Mancini (İtalya MilliTakımı) ve Thomas Tuchel(Chelsea) de Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü Ödülü'ne aday gösterildi. Kazananlar, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.
Alexander Merkel'den G.Antep'e 3 yıllık imza
SEZONA Erol Bulut yönetiminde start veren Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, 11. transferini gerçekleştirdi: Alexander Merkel… Kırmızı-siyahlılar, Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki Alman futbolcuylabir yılı opsiyonlu 3 senelik kontrat imzaladı. Geçmişte Milan forması da giyen orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan ekibinde 31 mücadelede 1 gol, 2 asistle oynadı. Kariyerinde ise 239 karşılaşmada ter döktü. 14 gol atıp, 20 asistle ön plana çıktı.
GZT Giresunspor'a 1.90'lık müzisyen sol açık geldi
SÜPER Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Yeni Zelandalı futbolcu Joseph William Champness'i kadrosuna kattı. Son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets'te forma giyen 24 yaşındaki solaçık ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Rap müziğine olan ilgisi ile de bilinen 1.90'lık sol açık, JOWIC ismiyle müzik yapıyor. Mayıs 2021 itibariyle 5 single yayınlayan Champness, en büyük single'ı My Plan'i ise Şubat 2020'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Birden fazla platformda yayınlanansingle, 3.5 milyon'dan fazla izlendi