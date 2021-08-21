Gaziantep FK Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Siyah beyazlı takımın Gaziantep FK ile karşı karşıya geleceği maç öncesi Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt aranıyor. En son Gaziantep FK, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Peki Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş Gaziantep FK ile karşılaşacağı maç bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Mendyl, Furkan, Jefferson, Recep, Mirza, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Souza, Atiba, Salih, N'Koudou, Batshuayi