Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.8.2021 15:04

Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları heyecanla Gaziantep FK Beşiktaş maçı geri sayımına başladı. Süper Lig'in açılış haftasında sahasının ikinci haftasında siyah beyazlılar Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ın Gaziantep FK deplasmanına konuk olacağı maçı canlı izlemek isteyenler Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Hakem Ümit Öztürk yöneteceği Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylı bilgi…

Gaziantep FK Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Siyah beyazlı takımın Gaziantep FK ile karşı karşıya geleceği maç öncesi Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt aranıyor. En son Gaziantep FK, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Peki Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Gaziantep FK ile karşılaşacağı maç bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Mendyl, Furkan, Jefferson, Recep, Mirza, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Souza, Atiba, Salih, N'Koudou, Batshuayi

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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