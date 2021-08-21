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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Spor turu

Spor turu
Fransa ekonomisine MESSİ desteği
MESSI'NIN Paris Saint Germain'e transferi sadece Arjantinli yıldıza kazandırmadı. PSG'nin sponsoru Michael Jordan'ın kasasını doldururan Messi, Fransız ekibine de 24 saatte forma satışından 133 milyon Euro gelir sağladı. Ancak Messi'nin getirileri bununla sınırlı değil. Fransa devletine 1 yılda ödenecek vergiler de dudak uçuklattı. Arjantinli yıldız, sosyal güvenlik için 38 milyon Euro ödeyecek. 11 milyon Euro ise Kamu Hazinesine gidecek. Messi'nin ödeyeceği vergiler 3 yıllık kontratında 147 milyon Euro'yu bulacak.

Yasin hat-trick'i yaptı, Samsun kazandı
TFF 1. Lig'de geçen haftayı bay geçen Samsunspor, ilk maçında Balıkesirspor 3-1'lik skorla devirdi. Karadeniz ekibinde Yasin Öztekin, 3 gol atarak hattrick ile müsabakaya damgasını vururken, Balkes'te ise Oğuz Han Aynaoğlu'nun golü yetmedi. Konuk ekip, geçen haftaki Boluspor galibiyetinin ardından ilk yenilgisiyle tanıştı. Samsun sonraki maçında Kocaelispor deplasmanına giderken, Balıkesir ise haftayı Bay olarak geçecek

Ali Akman kariyerine golle başladı
HOLLANDA 1. Futbol Ligi'nde Nijmegen, Ali Akman'ın ağları bulduğu karşılaşmada Zwolle'ü 2-0 mağlup etti. Takımıyla ilk maçına çıkan 19 yaşındaki milli oyuncu, 4. dakikada sağ ayağının dışıyla mükemmel bir gole imza attı. 42. dakikada Jonathan Okita mücadelenin sonucunu belirledi. Ligde ilk galibiyetini alan Nijmegen, üç puanla tanışırken, Zwolle ise iki hafta sonunda puan alamadı. Bursa altyapısından çıkan Ali Akman'ı transfer eden Alman ekibi Frankfurt, genç futbolcuyu sezon başında Nijmegen'e kiralamıştı.

Manchester United'ın yıldızına hapis şoku!
BU sezon kadrosuna Jadon Sancho ve Rafael Varane'ı katarak şampiyonluk için iddialı bir konuma gelen Manchester United'da Wan-Bissaka şoku yaşanıyor. İngiliz oyuncunun daha önce ehliyetine el konulmuştu. İngiliz basını Wan-Bissaka'nın ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çaptırılabileceğini yazdı. İngiltere'de ehliyetsiz araba kullanmanın cezası 6 ay koşulsuz hapis, ancak bu ceza toplum hizmetine de dönüştürülebiliyor.

İnter, Thuram'ın peşine düştü
İTALYA Serie A'da yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Inter, takviye çalışmalarına devam ediyor. Takımın yıldız ismi Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen mavi-siyahlılar, yerine Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen son şampiyon, Gladbach'ın 24 yaşındaki Fransız forveti Marcus Thuram'ı listesine aldı. Inter'in Fransız futbolcu için 20 milyon Euro bonservis önerdiği, Alman ekibinin ise 2023 yılına kadar kontratı olan Thuram için en az 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

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