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Giriş Tarihi: 22.8.2021 17:00

Berke Akçam'dan gümüş madalya

DHA
Berke Akçam’dan gümüş madalya

Avrupa şampiyonu milli atlet Berke Akçam, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engellide gümüş madalya kazandı. Berke Akçam şampiyona tarihinde kürsüye çıkan 10’uncu Türk atlet olurken, Nairobi’de Türkiye’nin ikinci gümüş madalyasını elde etti. Şampiyonada dün Pınar Akyol, gülle atmada gümüş madalya kazanmıştı.

Berke Akçam, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide ikinci olma başarısı gösterdi. Berke, yarı finalde 49.73 olarak yenilediği Türkiye U20 rekorunu finalde 49.38'e indirmesine rağmen şampiyonluğu İsveçli Oskar Edlund'a bıraktı.
Geçen ay Tallinn'de Berke'ye geçilerek ikinci olan İsveçli Edlund, 50.15 olan en iyi derecesi yaklaşık bir saniye geliştirerek 49.20 yaparken, İsveç U20 rekorunu da yenilemiş oldu.

Berke Akçam şampiyona tarihinde kürsüye çıkan 10'uncu Türk atlet olurken, Nairobi'de Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını elde etti. Şampiyonada dün Pınar Akyol, gülle atmada gümüş madalya kazanmıştı.

19 yaşındaki Akçam, iki kez Türkiye rekorunu yenilediği şampiyonadan gümüş madalya ile ayrılırken kariyerine bir büyük başarı daha ekledi

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Berke Akçam'dan gümüş madalya
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