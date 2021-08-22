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Giriş Tarihi: 22.8.2021 17:45 Son Güncelleme: 22.8.2021 17:47

Filenin Sultanları 3'te 3 peşinde! Rakip İsveç

Filenin Sultanları 3’te 3 peşinde! Rakip İsveç

Son dakika...Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç ile karşı karşıya geliyor. Romanya ve Ukrayna'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grupta 3'te 3 yapmak istiyor. Türkiye-İsveç maçının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç ile karşılaşıyor. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan maç, saat 17.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanıyor.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkıyor.

İSVEÇ 13-12 TÜRKİYE

PUAN DURUMU

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

Takımlar O G M Puan
1. Hollanda 2 2 0 6
2. Türkiye 2 2 0 6
3. İsveç 1 1 0 2
4. Finlandiya 2 0 2 1
5. Romanya 1 0 1 0
6. Ukrayna 2 0 2 0

STATÜ

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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Filenin Sultanları 3'te 3 peşinde! Rakip İsveç
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