Filenin Sultanları 3’te 3 peşinde! Rakip İsveç

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkıyor.

İSVEÇ 13-12 TÜRKİYE

PUAN DURUMU

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle: