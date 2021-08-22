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Giriş Tarihi: 23.8.2021 01:02 Son Güncelleme: 23.8.2021 01:02

Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Finlandiya maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Finlandiya maçı saat kaçta, şifresiz mi?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4. Maçında Finlandiya ile mücadele edecek. D grubunda çıktığı 3 maçında da galibiyet alan filenin sultanları, Finaldiya karşısında mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Milli voleybol karşılaşmasını televizyonlarından takip etmek isteyen sporseverler “Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda namağlup olarak yoluna devam ediyor. son olarak İsveç karşısında 3-02lık galibiyete imza atan filenin sultanları, 4. Maçında Finalndiya ile kozlarını paylaşacak. Grubunda 9 puana ulaşan filenin sultanlarını televizyonları başında desteklemek isteyenler "Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye – Finlandiya maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle;

  • Türkiye – Finlandiya A Milli Kadın Voleybol müsabakasında ilk düdük 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen ekranlara gelecek.

STATÜ

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.



Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.



Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Finlandiya maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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