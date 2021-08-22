Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Finlandiya maçı saat kaçta, şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda namağlup olarak yoluna devam ediyor. son olarak İsveç karşısında 3-02lık galibiyete imza atan filenin sultanları, 4. Maçında Finalndiya ile kozlarını paylaşacak. Grubunda 9 puana ulaşan filenin sultanlarını televizyonları başında desteklemek isteyenler "Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye – Finlandiya maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle;
Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.