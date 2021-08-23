“Altın Kız” Busenaz Sürmeneli, SABAH Spor’a konuştu: Sizi daha çok ağlatacağım

Tokyo Olimpiyatları'nda başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızın Turkuvaz Medya ziyaretleri devam ediyor. Dün kadınlar boksunda ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan Busenaz Sürmeneli ile antrenörü Cahit Süme'yi konuk ettik. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdıran 23 yaşındaki sporcu ile ortaya bu hoş sohbet çıktı.
- Yaşadıklarını nasıl anlatırsın bize?
"Uykusuz, aç, susuz geceler hep oluyor ama olimpiyatta bu farklı. Stresi, heyecanı farklı. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu oldum ama olimpiyat bambaşka. Ülkeye gelince de daha iyi anladım. Orada çok hissedemiyoruz bize olan bakışları, ilgiyi… İstanbul'a gelirken, 'Trabzon'da çok tanınıyorum, oraya gitmeden önce 2-3 gün kafamı dinlerim. Sevdiğim insanlar var, onları görürüm. İstanbul'da tanımazlar' dedim. Alışveriş yapmaya bir çıktım, yapamadım, sokakta yürüyemedim fotoğraf çektirmekten. Araba sürüyorum, yan arabadan görüp "Aaaaa Busenaz" diye bağırıyorlar. Hocaya dedim ki, "Burası böyleyse Trabzon nasıldır."
- Trabzon nasıldı?
"Beni gören ağlıyor. Elleri titriyor. Beni çok seviyorlar, kızları gibi. Herkes sokaklarda, her yerde bayraklar asılı. Her taraf Türk bayrağı. Siteye girdim benim fotoğraflarım. Çok gurur verici. Ne mutlu bana, bu şehre çok yakıştı."
ARKADAŞIM TEŞEKKÜR ETTİ: BABAM DUYGUSUZ DEĞİLMİŞ
Arkadaşım aradı, teşekkür ediyor. "25 yaşındayım. Babasının cenazesinde ağlamayan adam senin maçında ağladı. Teşekkür ederim, sayende babamın ağladığını gördüm, duygusuz değilmiş' dedi. Kimi görsem ağlamış. Ben de diyorum ki sizi daha çok ağlatacağım.
- Nelerden vazgeçtin, en çok neyi özledin?
"En çok ailemi özledim. Kampa gidiyorum, iki ay yokum. Geliyorum, küçük kardeşim 5 santim uzamış. Ailemi özledim, şehrimi özledim. Ben Trabzon aşığı bir kızım çünkü. Meydanda gezmeyi değil, dağlara çıkıp mangal yakmayı, sakinliği çok özledim. Pazar günü Cahit Hoca arıyor yine dağa çıkıp mangal mı yapıyorsun diyor."
NE MUTLU Kİ ALTIN MADALYAMLA KARŞISINA ÇIKACAĞIM
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyon boyunca her maç yanınızdaydı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da galibiyetlerden sonra aradı. Bu nasıl bir motivasyon?
SÜRMENELİ: Cumhurbaşkanımıza zaten 2013'te söz vermiştim. Yıldızlarda dünya şampiyonu olduğumda mitingine gitmiştim. "Hedefin ne" demişti. Ben de "İnşallah olimpiyat altın madalyasını ülkeme kazandırmak" dedim. "Pardon anlamadım" dedi. "Olimpiyat madalyası ile gelmek" dedim. 3 kez tekrarlattı. Kendisiyle telefon konuşmamda da sözümü tuttuğumu o yüzden hatırlattım. Ara ara görüşüyoruz, kendisine çok saygı duyuyorum. Ne mutlu bana ki, böyle bir altın madalya ile karşısına çıkacağım.
CAHİT SÜME (HOCASI): İşin başındaki yönetimsel kişilerin ilgisi çok önemli. Cumhurbaşkanımız ülkemizin en üst düzeyindeki insan. Bizim bu diyaloğumuzu bile farklı yerlere çekenler oluyor. O bizim devletimizin en tepesindeki insan. Yapılan eleştiriler bizi üzüyor ama diğer taraftan daha çok kamçılıyor. Biz ülkemizin neferiyiz. eleştirilere takılmıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Çünkü yapacak çok işimiz var.
HEYECANI KORUMALIYIZ
ANTRENÖR CAHİT SÜME: "Şu an bir doyuma ulaştık. Heyecanı korumak için 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmayacağız"
Busenaz'ı 10 yaşındayken çalıştırmaya başlayan, kendisi de eski bir boksör olan Cahit Süme'ye şampiyonluğa giden yolu sorduk. İşte geleceğin sporcularına da mesaj olacak o cevaplar: Şu anda bir doyuma ulaştık. Bu heyecanı korumamız, bu sevinci yaşamamız gerek. O yüzden bu Dünya Şampiyonası'na katılmayı düşünmüyoruz. 2022'deki Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Sonraki hedefimiz 2024 Paris. Yine turnuvalar, kamplarla en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.
SAĞLAM KARAKTER ŞART
Zirveye çıkmak önemli, güzel ama orada kalmak daha da zor… Başarın, yeteneğin seni zirveye çıkarır ama orada kalmanı karakterin sağlar. Busenaz 5 kez Avrupa, 3 kez Dünya şampiyonluğu yaşamış bir sporcu. Bu da gösteriyor ki sağlam bir duruşu var. Zirveyi zorlayacağız ama artık biz bir hedefiz. Artık bizi hayal ederek, bizi geçmek için çalışacaklar. Biz de bunların bilincinde daha disiplinli çalışmaya devam edeceğiz.
EN AZ İKİ OLİMPİYAT DAHA GÖRÜRÜZ
- Hocam hedef kaç olimpiyat görmek. Busenaz henüz 23 yaşında?
"Paris Olimpiyatı sıradaki hedefimiz. Olmayabilir de. O zaman da çok üzülürüz ama biz elimizden geleni yapacağız. Paris geçtikten sonra profesyonel boksa geçiş de yapmak istiyoruz. Orada da ülkemizi tanıtsınlar. Neden Busenaz tarih olmasın. Üst üste iki olimpiyatı neden olmasın. 41 yaşında olimpiyat oynayan sporcular var. Önemli olan Allah sakatlık, hastalık vermesin. En az 2 tane daha olimpiyat oynar."
'SEN NE İSTİYORSUN' DİYE ÇOCUĞA SORMUYORUZ
- Hocam şampiyon sporcu nasıl yetiştirilir?
"Aileler çok önemli. Bazı anneler spora gidememiş, çocuğum olursa tekvandocu yapacağım demiş. Baba futbol oynamış futbol diyor. Ama sporcu olacak kişinin özellikleri önemli. Çocuğumuzun neye başarılı olacağını bilmeden kendi zevklerimize göre yönlendiriyoruz. Bunu eğitimde de yapıyoruz. Sen bilgisayar mühendisi ol, doktor ol. Çocuk ne istiyor sormuyoruz. Çocuğun sevmesi önemli. Buse boksu sevmese bu işi yaptıramayız ki… Sporcuya yaklaşmak önemli. Onun yanında nasıl davranacağın önemli. Ben onunla birlikte yemek yemedim olimpiyatta. Kilo vermesi gerekiyordu, 1.5 kilo verdi. Ben 5 kilo... Zirveyi hedefliyorsan bir takım şeyleri göze alacaksın."
FUTBOLU İYİ OYNARIM
"Kısa kısa cevaplar istesek senden sorularımıza" dedik. İşte ortaya çıkan sonuç:
- Eldiven... 10 yaşında eline geçirdiğin eldiven ne ifade ediyor?
"Eldiven benim hayatımı şekillendiren şey. Onu giyince sırtıma giymiş gibi hissediyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Sevmediğim hiçbir şeyi bana yaptıramazsın. Yerin dibine girer yine yapmam."
- Boks?
"Hayatım."
- Ring?
"Ait olduğum yer."
- Muhammed Ali?
"Efsane."
- Tokyo?
"Altın madalya, hayallerim."
- Paris?
"Hayallerimi yönlendiren şey şu an."
- Türkiye?
"Her şeyim."
- Trabzon?
"Memleketim."
- İstiklal Marşı?
"Boğazımın düğümlenmesi geldi aklıma şimdi."
- Buse Naz Çakıroğlu?
"Başarılı bir sporcu."
- Futbol?
"İyi oynarım. Golcüyüm."
- Trabzonspor'u bu sezon hiç izleyebildin mi?
"Roma maçını izleyemedim. Ligdeki ilk maçı 5-1 kazanmıştık, keşke 6-1 olsaydı. (Plakaya vurgu 61)"