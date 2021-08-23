“Altın Kız” Busenaz Sürmeneli, SABAH Spor’a konuştu: Sizi daha çok ağlatacağım

NE MUTLU Kİ ALTIN MADALYAMLA KARŞISINA ÇIKACAĞIM

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyon boyunca her maç yanınızdaydı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da galibiyetlerden sonra aradı. Bu nasıl bir motivasyon?

SÜRMENELİ: Cumhurbaşkanımıza zaten 2013'te söz vermiştim. Yıldızlarda dünya şampiyonu olduğumda mitingine gitmiştim. "Hedefin ne" demişti. Ben de "İnşallah olimpiyat altın madalyasını ülkeme kazandırmak" dedim. "Pardon anlamadım" dedi. "Olimpiyat madalyası ile gelmek" dedim. 3 kez tekrarlattı. Kendisiyle telefon konuşmamda da sözümü tuttuğumu o yüzden hatırlattım. Ara ara görüşüyoruz, kendisine çok saygı duyuyorum. Ne mutlu bana ki, böyle bir altın madalya ile karşısına çıkacağım.

CAHİT SÜME (HOCASI): İşin başındaki yönetimsel kişilerin ilgisi çok önemli. Cumhurbaşkanımız ülkemizin en üst düzeyindeki insan. Bizim bu diyaloğumuzu bile farklı yerlere çekenler oluyor. O bizim devletimizin en tepesindeki insan. Yapılan eleştiriler bizi üzüyor ama diğer taraftan daha çok kamçılıyor. Biz ülkemizin neferiyiz. eleştirilere takılmıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Çünkü yapacak çok işimiz var.