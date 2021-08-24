Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Antalyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Giriş Tarihi: 24.8.2021 14:16 Son Güncelleme: 24.8.2021 14:17

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

İHA
Antalyaspor’un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Antalyaspor, son 10 resmi maçında galibiyet alamadı. Geride kalan 10 maçta Antalyaspor, kupa finalindeki Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor ve Fenerbahçe’ye yenilirken, Karagümrük, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, son 10 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

FT Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 2 haftada, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. 1 puanla ligde 15. sırada yer alan Antalyaspor, cuma günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Tam kadro hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, akşam antrenmanını yine tesislerinde saat 19.30'da yapacak.



Lige ilk beş hedefi ile başlayan Antalyaspor'un, geride kalan iki haftada 2 puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Antalyaspor, galibiyet hasretini ise 10 maça çıkardı. En son geçen sezonun 34. haftasındaki Kayserispor maçında 3 puan alan güney ekibi Türkiye Kupası finalinde oynanan Beşiktaş mücadelesiyle birlikte 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Geride kalan 10 maçta Antalyaspor, kupa finalindeki Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor ve Fenerbahçe'ye yenilirken, Karagümrük, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Saçma sapan işler yapıyor, Fatih Terim buna el koymalı"
Son dakika: Alexander Sörloth’un yeni takımını açıkladılar! Kimse beklemiyordu ne Fenerbahçe ne Marsilya…
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika haberi... Yeni memur zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaş zammı oranları açıklandı
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara Samatta uyarısı
İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi: Güncel 2021 İŞKUR hangi illerde personel alımı yapacak ve şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA