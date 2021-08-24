Antalyaspor’un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Tam kadro hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, akşam antrenmanını yine tesislerinde saat 19.30'da yapacak.





Lige ilk beş hedefi ile başlayan Antalyaspor'un, geride kalan iki haftada 2 puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.