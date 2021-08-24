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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Dört dörtlük sultanlar

Dört dörtlük sultanlar

Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda Son 16’yı daha önce garantileyen Kadın Milli Takımımız, D Grubu’nda Finlandiya’yı da set vermeden yenip 4’te 4 yaptı. Ebrar Karakurt 16 sayı ile skor yükünü çeken isim oldu

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, Finlandiya'yı 3-0 yendi. Maça etkili bloklarla başlayan ayyıldızlılar ilk seti 25-19 kazandı. Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci seti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen Milli Takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı. Ebrar 16 sayıyla en skorer isim olurken, Zehra ve Tuğba 9, Hande ile Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha ise 1 sayıyla katkı verdi. Baş antrenör Giovanni Guidetti bugün oynanacak Hollanda maçının önemine değinip, "D Grubu lideri olursak karşı grubun 4.'sü ile oynayacağız. Bu avantajı kaçırmamalıyız" dedi.

HOLLANDA İLE LİDERLİK MAÇI BUGÜN
FILENIN Sultanları, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda D Grubu'ndaki 5. ve son maçında bugün Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

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