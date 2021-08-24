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Giriş Tarihi: 24.8.2021 17:28 Son Güncelleme: 24.8.2021 18:36

Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! Türkiye-Hollanda (CANLI)

Filenin Sultanları 5’te 5 peşinde! Türkiye-Hollanda CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele ediyor. Milliler, gruptaki 4 maçından galibiyetle ayrıldı. 5. maç ise Hollanda ile oynanacak. Türkiye-Hollanda mücadelesinin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Tokyo 2020'nin ardından CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin devam eden milli takımımız, D Grubu'nda 5. maçına Hollanda karşısında çıkıyor. İlk 4 maçından 4 galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu akşam saat 17.30'da başlayan Türkiye-Hollanda mücadelesi, TRT Spor ekranlarından naklen izlenebiliyor. Milliler, Hollanda karşısında 5'te 5 için sahne alıyor.

Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.

1. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 HOLLANDA

2. SET SONUCU TÜRKİYE 25-21 HOLLANDA

3. SET OYNANIYOR...

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Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! Türkiye-Hollanda (CANLI)
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