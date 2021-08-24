Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde! Türkiye-Hollanda (CANLI)

Tokyo 2020'nin ardından CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin devam eden milli takımımız, D Grubu'nda 5. maçına Hollanda karşısında çıkıyor. İlk 4 maçından 4 galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, henüz mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu akşam saat 17.30'da başlayan Türkiye-Hollanda mücadelesi, TRT Spor ekranlarından naklen izlenebiliyor. Milliler, Hollanda karşısında 5'te 5 için sahne alıyor.
Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.
1. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 HOLLANDA
2. SET SONUCU TÜRKİYE 25-21 HOLLANDA
3. SET OYNANIYOR...