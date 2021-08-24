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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Spor turu

Spor turu
Akçam: İki rekor sürpriz oldu
KENYA'DA düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sporcularımız 1 altın, 1 gümüş madalya elde ederken; 20 Yaş Altı Milli Takımı 14 final gördü, 8 milli sporcu derece aldı. 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Berke Akçam, "Yarı finalde kendi en iyi derecemi yaparak Türkiye rekoru, finalde de ikinci Türkiye rekorunu kırdım. Derece bekliyordum ama iki rekoru beklemiyordum" dedi

Ulaşılamaz Osmanlı torunu Razgatlıoğlu!
DÜNYA Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağında pilotlarda liderlik koltuğuna oturan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na, İspanyol basınından övgü yağdı. Yarışları canlı yayımlayan İspanyol devlet televizyonu, "Yenilmez ve ulaşılamaz olduğunu gösteren Osmanlılı, hata yapmayarak, dünya şampiyonluğu mücadelesine heyecan kattı" yorumunu yaptı.

Hollanda'da konuşulan 2 Türk!
HOLLANDA Eredivisie'nin 2. haftasında en iyi performans gösteren 11 futbolcusu açıklandı. Haftanın 11'inde NEC Nijmegen'deki 19 yaşındaki forvet Ali Akman ile Willem'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam yer almayı başardı. NEC Nijmegen'in PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçta Ali, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü atarak, galibiyette rol oynadı. Görkem ise Willem'ın Vitesse'yi 3-0 yendiği maçta ilk 2 golün asistini yaptı.

Pedaller 24 saat aralıksız döndü
TÜRK Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' geçtiğimiz hafta sonu Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti. 2, 4 veya 6 kişiden oluşan 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Takım ruhu ve dayanışma, yarış boyunca öne çıkan en önemli unsur oldu. "En fazla tur atan kadın sporcu" ve "En fazla tur atan erkek sporcu" kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

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