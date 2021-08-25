Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Kübra Korkut, Abdullah Öztürk ve Abdullah Öztürk galip
Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:37

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Kübra Korkut, Abdullah Öztürk ve Abdullah Öztürk galip

AA
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Kübra Korkut, Abdullah Öztürk ve Abdullah Öztürk galip

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yendi. Tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan ve Abdullah Öztürk ilk maçlarını kazanırken, tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda ise Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, B Grubu'nda Korneliussen ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini 11-5, 11-4 ve 11-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Kübra, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova ile mücadele edecek.



TEK ERKEKLERDE NESİM TURAN VE ABDULLAH ÖZTÜRK İLK MAÇLARINI KAZANDI GALİP
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan ve Abdullah Öztürk, ilk maçlarından galip ayrıldı. Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Nesim Turan, D Grubu'nda Şilili Cristian Gonzalez ile karşılaştı.

Nesim Turan, rakibini 11-7, 11-3 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yendi. A Grubu'nda mücadele eden Abdullah Öztürk ise Endonezyalı Adyos Astan karşısında 11-8, 6-11, 11-3 ve 11-7'lik setlerle 3-1 galip geldi. Milli sporcular, gruptaki ikinci maçlarına yarın TSİ 03.00'te çıkacak. Nesim Turan ile Çinli Yan Zhang, Abdullah Öztürk ile Polonyalı Rafal Lis karşılaşacak.

HATİCE DUMAN MAĞLUP OLDU
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti. Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hatice, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Xue'yle karşılaştı.

2018'de de dünya şampiyonu olan Çinli sporcu karşısında Hatice, iyi bir oyun sergilemesine rağmen ilk seti 13-11 kaybetti. Güçlü rakibine ikinci sette 11-5, üçüncü sette de 11-4 yenilen Hatice, karşılaşmayı 3-0 mağlup bitirdi. Hatice Duman, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.20'de Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'le karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika: Galatasaray’ın Morutan’dan sonraki hedefleri ortaya çıktı! Feghouli ve Falcao derken o da gidiyor…
Son dakika haberi: Memur ve emekli maaş zammı sonrası aile yardımı 429 lirayı geçti
Son dakika: Sergen Yalçın'a sert sözler! "O zaman niye alıyorsun, alma"
Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! 3600 ek gösterge için resmi açıklama geldi
Son dakika haberler | Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesine SABAH ulaştı: Dayanamayıp bıçak aldım...
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Dün geceki MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 24 Ağustos 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Deniz Akkaya'ya bir darbe de Aziz Yıldırım'dan!
Son dakika haberleri | Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Artık bahçede yapılacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Kübra Korkut, Abdullah Öztürk ve Abdullah Öztürk galip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA