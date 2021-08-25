2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Kübra Korkut, Abdullah Öztürk ve Abdullah Öztürk galip





TEK ERKEKLERDE NESİM TURAN VE ABDULLAH ÖZTÜRK İLK MAÇLARINI KAZANDI GALİP

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan ve Abdullah Öztürk, ilk maçlarından galip ayrıldı. Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Nesim Turan, D Grubu'nda Şilili Cristian Gonzalez ile karşılaştı.

Nesim Turan, rakibini 11-7, 11-3 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yendi. A Grubu'nda mücadele eden Abdullah Öztürk ise Endonezyalı Adyos Astan karşısında 11-8, 6-11, 11-3 ve 11-7'lik setlerle 3-1 galip geldi. Milli sporcular, gruptaki ikinci maçlarına yarın TSİ 03.00'te çıkacak. Nesim Turan ile Çinli Yan Zhang, Abdullah Öztürk ile Polonyalı Rafal Lis karşılaşacak.