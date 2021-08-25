Sıradaki gelsin!

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Giriş Tarihi: 25.8.2021

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Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Hollanda’yı deviren Filenin Sultanları, D Grubu’nu 5’te 5 yaparak namağlup lider bitirdi. Milli Takım’ın son 16’daki rakibi tüm oyuncuların gönlündeki Çekya oldu

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve yenilgisiz iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede Kadın Milli Voleybol Takımımız, baştan sona oyun disiplinini koruyarak Hollanda'yı 3-0'la sahadan sildi. Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında Milli Takım'ın en skoreri oldu. Kaptan 15 sayıyla Ebrar Karakurt, 13 sayıyla da Zehra Güneş takip etti. Şampiyonada 5'te 5 yapan ve son 16'ya adını yazdıran Filenin Sultanları, B Grubu'nda dördüncü olan Çekya ile eşleşti. Millilerimiz, Çekya ile pazar günü Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

'SAYGIYI HAK EDİYORLAR'
A MILLI Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti maç sonu her zamanki gibi temkinliydi. İtalyan koç, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Grubun en zorlu maçını oynadık ve müthiş bir performans gösterdik. Kötü başladık ama daha sonra telafi ettik. Muhteşem bir oyuncu grubuyla birlikteyim. Saygıyı hak ediyorlar. Sakin ve aç olmaya devam etmeliyiz. Büyük avantaja sahibiz ama sakin kalabilirsek daha sonrasında da devam edebiliriz. Şu anda hiçbir şey kazanmadık" ifadelerini kullandı.

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