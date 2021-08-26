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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:16

Avrupa Şampiyonu Trabzonlu karateci Keyda Nur Çolak coşkuyla karşılandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Avrupa Şampiyonu Trabzonlu karateci Keyda Nur Çolak coşkuyla karşılandı

Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Keyda Nur Çolak, Trabzon Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Trabzon TOHM sporcusu Keyda Nur Çolak dün gece saatlerinde memleketi Trabzon'a döndü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü şampiyon sporcu için havalimanında görkemli bir karşılama töreni hazırladı. Keyda Nur Çolak, Trabzon Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Murat Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Başarılı sporcuyu karşılama törenine eski bakan ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Faruk Nafiz Özak da katıldı. Coşkulu karşılamadan mutluluk duyan Keyda Nur Çolak, herkese teşekkür ederek; "Beni destekleyen, yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaptan Öztürk ise, "Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde, spora ve sporcularımıza destek vermek için özel gayret gösteriyoruz.

Keyda Nur kardeşimizin Avrupa Şampiyonluğu başarısı kazanması bizleri gururlandırmıştır. Kendisine, hocasına ve ailesine yürekten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Şampiyonu Trabzonlu karateci Keyda Nur Çolak coşkuyla karşılandı
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