Avrupa Şampiyonu Trabzonlu karateci Keyda Nur Çolak coşkuyla karşılandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü şampiyon sporcu için havalimanında görkemli bir karşılama töreni hazırladı. Keyda Nur Çolak, Trabzon Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Murat Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.