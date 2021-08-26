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Giriş Tarihi: 26.8.2021 16:11 Son Güncelleme: 26.8.2021 16:12

Ceferin'den İstanbul sözleri! "Fantastik bir final..."

AA
Ceferin’den İstanbul sözleri! Fantastik bir final...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi ve ödül törenine İstanbul ev sahipliği yapacak. UEFA Başkanı Ceferin, kura çekimi için geldiği İstanbul'da açıklamalarda bulundu. İstanbul'un 2023'te muhteşem bir finale ev sahipliği yapacağına emin olduğunu söyleyen Ceferin, "Eminim ki İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'un 2023'te Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz finallerinden birine ev sahipliği yapacağından emin olduğunu söyledi.

Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi ve ödül törenine İstanbul'un ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

"Pandemi sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalini ertelemek zorunda kaldığımız İstanbul'a sonunda geri gelebildiğimiz için mutluyum." diyen Ceferin, "Türkiye, futbola karşı derin sevgi besleyen pek çok köklü ve büyük futbol kulübe sahip. Türkiye tam anlamıyla bir futbol ülkesi ve eminim ki İstanbul'daki etkinlikler çok iyi şekilde organize edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yine çok önemli bir organizasyonun parçası olacak." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı, pandemi nedeniyle İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin ertelendiğini ancak kentin 2023'te muhteşem bir finale ev sahipliği yapmasını beklediklerini vurgulayarak, "İstanbul dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi. Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin ertelenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklarından sonra burada olmak büyük bir mutluluk. İstanbul'un finale ev sahipliği yapması için bir çözüm bulduk ve bundan da çok mutluyuz. Eminim ki İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak." diye konuştu.

"TFF VE BİZ, FUTBOL İÇİN AYNI TUTKUYU PAYLAŞIYORUZ"

TFF ile her zaman güçlü ve sağlam ilişkilerinin bulunduğuna dikkati çeken Ceferin, şunları söyledi: "Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlayış çerçevesinde harika bir ilişkimiz var. Çünkü TFF ve biz, futbol için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, ne zaman ihtiyaç duysak her zaman bize yardımcı olmaya istekli olmuştur. TFF, bu korkunç pandemi döneminde UEFA'nın da çok iyi bir müttefiki oldu."

UEFA Yönetim Kurulu'nda ikinci dönemini geçiren Servet Yardımcı'nın UEFA'daki önemine de vurgu yapan Aleksander Ceferin, "Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu için önemli ve hep güvendiğimiz bir isim. Çok değerli ve aktif bir üyemiz. Sadece Türkiye için değil, Avrupa futbolunun yararı için de yorulmadan çalışıyor." şeklinde konuştu.

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Ceferin'den İstanbul sözleri! "Fantastik bir final..."
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