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Giriş Tarihi: 26.8.2021 16:48 Son Güncelleme: 26.8.2021 16:49

Inter Joaquin Correa'yı kiraladı

AA
Inter Joaquin Correa’yı kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan devi Inter, Lazio forması giyen Arjantinli yıldız forvet Joaquin Correa'yı kiraladı. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, Lazio'da forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncunun zorunlu satın alma koşuluyla Lazio'dan kiralandığı bildirildi. Correa'nın ayrıca 30 Haziran 2025'e kadar olan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Böylece Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, bir süredir kadroya katmak istediği Lazio'dan eski öğrencisi Correa'nın transferini tamamlamış oldu.

Correa, daha önce Lazio, Sevilla, Sampdoria ve Estudiantes'te forma giymişti.

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Inter Joaquin Correa'yı kiraladı
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