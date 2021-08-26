Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (CANLI)

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kurayla belli oluyor. Gruplara 4. torbadan katılacak olan Siyah-Beyazlılar'ı Avrupa'nın zorlu takımları bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 28 MAYIS'TA RUSYA'DA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

GEÇEN YILIN EN İYİLERİ BELLİ OLUYOR

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.