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Giriş Tarihi: 27.8.2021 10:27

Formula 1'de heyecan Belçika'ya taşınıyor

AA
Formula 1’de heyecan Belçika’ya taşınıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası 1 aylık aranın ardından geri dönüyor. Sezonun 12. yarışı Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışına, Belçika ev sahipliği yapacak.

Bir aylık aranın ardından devam edecek şampiyonanın 12. ayağı, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.

Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 187

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 303

2. Red Bull: 291

3. Ferrari: 163

4. McLaren: 163

5. Alpine: 77

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