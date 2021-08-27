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Giriş Tarihi: 27.8.2021 12:43 Son Güncelleme: 27.8.2021 12:43

Kübra Korkut Tokyo'da madalyayı garantiledi

AA
Kübra Korkut Tokyo’da madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) çeyrek finali bay geçen Kübra Korkut, madalya almayı garantiledi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında B Grubu'ndaki iki maçını da kazanan Kübra, gruplarından çıkan 6 sporcu içinde 2. olarak çeyrek finali bay geçme hakkını elde etti.

Yarı finalde elenenlerin bronz madalya aldığı masa tenisinde Kübra, doğrudan yarı finale çıkarak madalyayı garantilemiş oldu.

Kübra, Rio 2016'da gümüş madalya almıştı. Milli sporcu, Hollanda'dan Kelly van Zon ile Güney Kore'den Seongok Kim arasında yapılacak maçın galibiyle yarın yarı finalde TSİ 08.20'de karşılaşacak.

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Kübra Korkut Tokyo'da madalyayı garantiledi
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