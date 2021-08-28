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Giriş Tarihi: 28.8.2021 12:00 Son Güncelleme: 28.8.2021 12:16

Son dakika: NBA'de George Floyd vakası! Jaxson Hayes'in o görüntüleri olay oldu...

DHA
Son dakika: NBA’de George Floyd vakası! Jaxson Hayes’in o görüntüleri olay oldu...

Son dakika... NBA ekiplerinden New Orleans'te forma giyen Jaxson Hayes'in görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! ABD'de polis şiddeti sonrasında hayatını kaybeden George Floyd'u hatırlatan o görüntüler sonrası soruşturma açıldı. Görüntülerde Hayes'in 'Nefes alamıyorum.' dediği duyuluyor.

Aile içi şiddet nedeniyle gözaltına alınan NBA oyuncusu Jaxson Hayes'e şiddet uygulandı. Polislerin 21 yaşındaki oyuncuya tavrırları, George Floyd olayını hatırlattı. Ayrıca Hayes gözaltına alınırken şok tabancası da kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilen NBA'in yıldız oyuncusu Jaxon Hayes'in polis kamerası görüntüleri dün paylaşıldı.

Kamuoyuna 'NBA'de George Floyd Vakası' olarak yansıyan olayın görüntülerinde, Hayes'in birkaç defa "Nefes alamıyorum" dediği görüldü.

Jaxson Hayes'in (21) avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açan Los Angeles Polis Teşkilatı, dün olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı.

ABD'de NBA yıldızı Jaxson Hayes'e ölümcül müdahale anı kamerada! NBA'de 'George Floyd' vakası

Görüntülerde, New Orleans Pelicans'ın ünlü oyuncusunun gözaltı sırasında polisin ensesine dizini dayadığı ve oyuncunun birkaç defa "Nefes alamıyorum" dediği tespit edildi.

Los Angeles polisi, aile içi şiddet ihbarı üzerine Jaxon Hayes'in evine gittiğini ve Hayes'in gözaltına direndiği için şok tabancısı kullandıklarını belirtti. Polis ayrıca soruşturmanın devam ettiğini ve bir yıl sürebileceğini belirtti.

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Son dakika: NBA'de George Floyd vakası! Jaxson Hayes'in o görüntüleri olay oldu...
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