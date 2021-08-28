Milyonlarca adayın beklediği YKS tercih sonuçları açıklaması geçtiğimiz gün geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların erişime açılacağı tarihle ilgili detaylara yer verdiği açıklamada yerleştirme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde başlayacak olması nedeniyle ise adayların gözü önümüzdeki Pazartesi ve Salı gününe çevrildi. Peki, Üniversite YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
SON DAKİKA || ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021
biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.
Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.
13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.