Milyonlarca adayın beklediği YKS tercih sonuçları açıklaması geçtiğimiz gün geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların erişime açılacağı tarihle ilgili detaylara yer verdiği açıklamada yerleştirme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde başlayacak olması nedeniyle ise adayların gözü önümüzdeki Pazartesi ve Salı gününe çevrildi. Peki, Üniversite YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...