30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar çalışıyor mu, 30 Ağustos bugün havale ve EFT yapılır mı?

Çeşitli nedenlerle bugün bankalarda işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar 30 Ağustos zafer bayramı nedeniyle bu kurumların hizmet verip vermediğini merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde Akbank, Garanti, Ziraat, TEB, İş bankası gibi diğer tüm bankalar kapalı oluyor. Hal böyleyken "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, 30 Ağustos'ta EFT ve havale yapılır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos bankalar açık mı sorusunun yanıtı ve tüm detaylar...