30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar çalışıyor mu, 30 Ağustos bugün havale ve EFT yapılır mı?

Çeşitli nedenlerle bugün bankalarda işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar 30 Ağustos zafer bayramı nedeniyle bu kurumların hizmet verip vermediğini merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde Akbank, Garanti, Ziraat, TEB, İş bankası gibi diğer tüm bankalar kapalı oluyor. Hal böyleyken "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, 30 Ağustos'ta EFT ve havale yapılır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos bankalar açık mı sorusunun yanıtı ve tüm detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek.
Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor.
PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yani Pazartesi günü bankalar çalışmayacak. Öte yandan Resmi tatil olması sebebiyle bankacılık işlemlerinin de büyük bir kısmı yapılamayacak. EFT işlemleri de gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ise mümkün.